is kanunu
is kanunu
0
engelli emekli
engelli emekli
0
işçi çalışma
işçi çalışma
0
işe iade
işe iade
0
iller kızaracak
iller kızaracak
0
plastik poset
plastik poset
0
İl il vaka sayıları
İl il vaka sayıları
0
şubat rapor
şubat rapor
0
2
1
doğum parası 2021
doğum parası 2021
0
2021 bedelli askerlik
2021 bedelli askerlik
0

Emekliler ikramiyeye zam bekliyor

Ramazan ayı yaklaşırken yaklaşık 13 milyon emekli bayram ikramiyesinde artış olup olmayacağını merak ediyor. Ramazan ve Kurban Bayramlarında biner lira bayram ikramiyesi alan emekliler, bu miktarın ve ek ödeme oranlarının artırılmasını istiyor.

Emekliler ikramiyeye zam bekliyor
29 Mart 2021 Pazartesi 22:00

Gazetemize konuşan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kâzım Ergün, “İkramiyelere enflasyon oranında zam yapılmıyor. 1.000 lira ikramiye ilk defa verilmeye başladığında bir kurban alabiliyorduk, şimdi alamıyoruz. Farkı buradan anlayın. Nasıl maaşlara altı ayda bir enflasyon oranında zam yapılıyorsa ikramiyelere de bu zam yansıtılmalı” dedi.
Emekli maaşı 1.554 TL’nin altında olanların yüzde 5, emekli maaşı bu miktarın üstünde olanların ise yüzde 4 ek ödeme aldığını da hatırlatan TÜED Başkanı Ergün, bu düzenlemeyle 2006 yılından beri vatandaşın fatura-fiş toplamaktan kurtulduğunu belirtti. Ergün, “Bizi bu zahmetten kurtardıkları için teşekkür ediyoruz. Ancak bu verilen hak, günün şartlarında artık yetmiyor. Her şeye 8 ile 18 arasında KDV ödüyoruz. Bu yüzde 4’ler artık komik bir rakam olarak kaldı. Bu oran yüzde 8-10’a çıkarılmalı. 4 bin lira maaş alan kişinin ek ödemesi yüzde 4’te kalırsa 160 lira, yüzde 8’e çıkarsa 320 lira, yüzde 10’a çıkarsa 400 lira olacak. Böylece hiç değilse bir evin ekmek veya çay-şeker parası çıkar. Emekliye bir katkı olur” diye konuştu. Ergün, taleplerini ilgili makamlara ilettiklerini ve olumlu bir cevap beklediklerini sözlerine ekledi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber