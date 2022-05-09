Emekli zammı ve memur zammı için Süper ikili hesap!

Temmuz ayında netleşecek emekli zammı ve memur zammı için belirleyici olacak 2022 yılının ilk 4 ayı için enflasyon rakamları belli oldu. Buna göre Temmuz zammı hem emekli hem de memur için maaşları için şimdiden yüzde 30'un üzerinde yükseldi. Bunun yanında Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketine göre beklenen enflasyon oranı da Temmuz ayında verilecek emekli ve memur zam oranı hakkında ipuçları güçlendi. Milyonlar, 'Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak, en düşük emekli maaşı kaç TL olacak' sorularına yanıt arıyor. İşte hem gerçekleşen 4 aylık, hem de 6 aylık beklenen enflasyon verilerine göre emekli maaşı ve meslek meslek memur maaşları hesaplama tabloları...

ayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli ve memur Temmuz zammı netleşecek. Memur enflasyon farkı ve emekli maaşları için zam oranı direkt olarak enflasyon rakamlarıyla belli olacakken, sosyal refah düzenlemesi altında ek zamlar gündeme gelecek.

İşte son dakika gelişmeleriyle beraber milyonların en çok merak ettiği gerçekleşen 4 aylık ve beklenen 6 aylık enflasyon rakamlarına göre soruların cevapları:

1- Emekli ve memur Temmuz zammı

2- 4 aylık ve 6 aylık rakamlarla memur enflasyon farkı

3- Meslek meslek memur maaşları

4- En düşük emekli ve memur maaşları

5- Ek zam gelecek mi?



6 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN DİREKT BELİRLEYİCİ ETMEN

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları her yıl direkt 6 aylık enflasyon kadar iki kez artış yaşarken, memur ve memur emeklileri de yine yılda iki kez enflasyon farkı toplu sözleşme zammı alıyor.

NİSAN ENFLASYON ORANI İLE TEMMUZ İÇİN İPUÇLARI GÜÇLENDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan 2022 enflasyon rakamlarını duyurdu. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur Temmuz zammı için ipuçları güçlendi

TÜİK DUYURDU: 4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 31,71

TÜİK, Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksinin Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktığını açıkladı. Bu durumda 4 aylık enflasyon oranını yüzde 31,71 olarak kayıtlara geçti.

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN YENİ HESAPLAR

Yılda iki kez yapılan Ocak ve Temmuz maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.

Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacaklar. Bu rakam 4 aylık rakamlara göre şimdilik yüzde 31,71 olarak dikkat çekti.

Bu rakama Mayıs ve Haziran enflasyon rakamları da ilave edilecek. Bundan sonraki aylarda oranlar sıfır bile çıksa 31,71 maaş zammı kesinleşti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN ZAM ORANI NE OLDU?

Nisan enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine de fark verilmesi kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri de SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi yılda 2 kez zam alıyor.

Ocak ve Temmuz aylarında alınan bu zamlar toplu sözleşme ile belirleniyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zam oranını geçen enflasyon kadar da fark alıyor. Nisan enflasyon rakamlarına göre 4 aylık maaş hesapları ortaya çıkmış oldu.

Memur ve memur emeklileri Ocak ayında yüzde 7.5 oranında toplu sözleşme zammı almışlardı. Temmuz'da ise yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar.

Bu durumda memur ve memur emeklilerinin 4 aylık enflasyon farkı (31,71-7,5) yüzde 24,21 oldu.

4 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARINA GÖRE MEMUR ZAMMI: YÜZDE 31,21

Bu rakama yüzde 7 toplu sözleşme zammı eklenince, memur zam oranı 4 aylık rakamlara göre; şimdiden yüzde 31,21 olarak dikkat çekti. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında olduğu gibi bu orana Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları eklenecek.