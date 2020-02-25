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Emekli Olup Hala Çalışan Emeklilerin Maaşlarında Kesintiye Gidilecek İddiasına SGK'dan Açıklama

Sosyal Güvenlik Kurumu, Fox TV'nin emekli maaşlarında kesintiye gidilecek iddiasına açıklama yaptı, Çalışan emeklilerden kesinti yapılacak mı?, Çalışan emekliden kaç lira kesinti yapılacak, emekli maaşları kesintiye girecek mi?, Detaylar haberde...

Emekli Olup Hala Çalışan Emeklilerin Maaşlarında Kesintiye Gidilecek İddiasına SGK'dan Açıklama
25 Şubat 2020 Salı 15:49

Emekli Olup Hala Çalışan Emeklilerin Maaşlarında Kesintiye Gidilecek İddiasına SGK'dan Açıklama

Sosyal Güvenlik Kurumu, Fox TV'nin emekli maaşlarında kesintiye gidilecek iddiasına açıklama yaptı, Çalışan emeklilerden kesinti yapılacak mı?, Çalışan emekliden kaç lira kesinti yapılacak, emekli maaşları kesintiye girecek mi?, Detaylar haberde...

Sosyal Güvenlik Kurumu Songünlerde bazı yalancı basın yayın organlarının haberleri nedeniyle sosyal medyada gündemden düşmeyen, emekli olduğu halde çalışan emeklilelerin, emekli maaşlarında kesintiye gidilecek iddiasına açıklama yaptı.

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK, emekli maaşlarının kesintiye uğraması gibi bu yönde bir çalışmanın olmadığını dile getirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK'nın açıklamasında;  Bazı basın-yayın organlarında son bir kaç günde İnsanları aldatmaya ve reyting almaya çalışan tv kanallarının ana haber bültenlerinde yer alan  "SGK'da çok konuşulacak çalışma" şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği görülmüştür:

Söz konusu ispatsız delilsiz ve sadece gündem oluşturmaya yönelik yapılan yalan haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir çalışma istenmediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumunun böyle bir çalışması da bulunmamakta ve Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıltma hedefi taşımaktadır.

Milletimizi emekli vatandaşlarımızı huzursuz eden, develete ve iktidara karşı kışkırtmaya çalışan haberlere karşı her türlü hukuki hakkımızı kullanacağımızı da ayrıca belirtir, doğru bilginin peşindeki siz değerli basın mensuplarımızın dikkatine ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. denildi.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #emekli maaşları kesintiye girecek #Çalışan emekliden kaç lira kesinti yapılacak #Çalışan emeklilerden kesinti yapılacak mı?
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