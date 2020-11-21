 Emekli olmak isteyene 3'lü fırsat Müjdesi!

Emekli olmak isteyenler için güzel haber geldi. Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Prim borcu bulunduğu için emekli olamayanlar yapılandırma ile muradına erecek. Yeterli primi bulunup borçlu olduğu süreye ihtiyacı olmayanlar, borçlarını sildirip günleri dondurarak emekli olabilecek. Emeklilik için dondurulan sürelerine ihtiyacı olanlar da daha az ödemeyle bu süreleri ihya edebilecek.

Borcunu yapılandıranlar, 5 puanlık prim indiriminden de yararlanmaya başlayabilecek. İndirimden yararlanabilmek için SGK'ya prim borcunun bulunmaması, prim ve hizmet belgeleri ile beyannamelerini yasal süresi içinde vermeleri gerekiyor.

Vatandaşın kamuya olan borçlarını bitirecek yapılandırma düzenlemesi, Bağ-Kur'luların da yüzünü güldürdü. Bağ-Kur'lulara primleri için yapılandırma, dondurma, ihya (prim canlandırma) kolaylığı getirildi.

YAPILANDIRMA



Bağ-Kur prim borçları 31 Aralık'a kadar başvurularak yapılandırılabilecek. İsteyen peşin isteyen de 2'şer aylık dönemler halinde 18 eşit taksitte ödeme yapabilecek.



Borçların gecikme ceza ve faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplama yapılacak. 1 Mart'a kadar peşin ödeme yapanlar, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ını vermeyecek.



DONDURMA



Bağ-Kur'lulardan 31 Ekim'e kadar olan prim borçlarını ödemeyenlerin ya da yapılandırmayanların borcu silinirken, borca ilişkin hizmet süreleri dondurulacak.



İHYA



Prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanlar 2 ay içinde ihya başvurusunda bulunabilecek. İhya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlara güncelleme yapılacak.



KOLAY EMEKLİLİK



Prim borcu bulunduğu için emekli olamayanlar yapılandırma ile muradına erecek. Yeterli primi bulunup borçlu olduğu süreye ihtiyacı olmayanlar, borçlarını sildirip günleri dondurarak emekli olabilecek. Emeklilik için dondurulan sürelerine ihtiyacı olanlar da daha az ödemeyle bu süreleri ihya edebilecek.



5 PUANLIK AVANTAJ



Borcunu yapılandıranlar, 5 puanlık prim indiriminden de yararlanmaya başlayabilecek. İndirimden yararlanabilmek için SGK'ya prim borcunun bulunmaması, prim ve hizmet belgeleri ile beyannamelerini yasal süresi içinde vermeleri gerekiyor.



Borcu bulunduğu için prim indiriminden yararlanamayanlar öncelikle yeni çıkan yapılandırma hakkı için başvuruda bulunacak. Yapılandırılan borçlarının taksitlerini aksatmadan ödeyenler, yapılandırma tarihinden itibaren 5 puanlık prim indiriminden yararlanabilecek.