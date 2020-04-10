Emekli öğretmenlerin kimlik kartı ve yeşil pasaport sorunu nasıl çözülür? eMEKLİ ÖĞRETMENLER YEŞİL PASAPORT ALABİLİR Mİ? YEŞİL PASAPORT KİMLERE VERİLİR ? Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapmakta iken emekli olan personelden, emekli oldukları ilden farklı bir ilde ikamet edenlere, ikamet ettikleri ilde emekli kimlik kartı ve yeşil pasaport verilebilmesi için MEBBİS modülünde gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
Emekli Öğretmenlerin Kimlik Kartı ve Yeşil Pasaport Konusundaki Problemi nasıl Giderilir ?
Emekli öğretmenlerin kimlik kartı ve yeşil pasaport sorunu nasıl çözülür? eMEKLİ ÖĞRETMENLER YEŞİL PASAPORT ALABİLİR Mİ? YEŞİL PASAPORT KİMLERE VERİLİR ? Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapmakta iken emekli olan personelden, emekli oldukları ilden farklı bir ilde ikamet edenlere, ikamet ettikleri ilde emekli kimlik kartı ve yeşil pasaport verilebilmesi için MEBBİS modülünde gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı içerisinde iş yapan çalışanın emekliye ayrılmaları ve sonrasından emekli kimlik bellgeleri ile yeşil pasaport sahibi olmaları talebi karşısında yeşil pasaport sahibi olmaları yönündede lazım olan resmi belge yine il milli eğitim müdürlüklerince temin edilmektedir .
Emekli olmanın ardından görev yaptıkları il haricinde farklı bir ilde şehirde yaşayanların , emekli kimlik kartı ve yeşil pasaport sahip olmak istemeleri ikamet ettikleri ildeki milli eğitim müdürlüklerine ulaşmaları ise en son görev yaptığınız ildeki milli eğitim müdürlüğünden gerekli evrakları temin edebilecekleri anlatılarak istekleri karşılanmamakta reddedilmektedir.
Peki bu sorunun kaynağı Nedir?
Çünkü il milli eğitim müdürlükleri MEBBİS sistemi üzerinden kendi illeri haricinde görev lendirildikleri ve başka bir ilde iş yapmakta iken emekli olanlara dair kimlik bilgilerine ulaşamamaktadırlar .
Yetkili personel MEBBİS üzerinden , personel bilgilerini görüp doğruluyamadıklarından emekli kimlik kartı ve yeşil pasaport almak için gereken belgeleri sağlayamamaktadırlar . Dolayısıyla bu belgeler sadece en son emekli olunan yerdeki milli eğitim müdürlüklerince sağlanılmaktadır .
Ama teknolojinin çok iyi şekilde yol katettiği geliştiği çağda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uyarlanan ve tüm çalışanların bilgilerinin bulunduğu MEBBİS modülünde; il milli eğitim müdürlüklerinin kendi illeri haricinde görev alan personelin ve emekli personelin bilgilerini sorgulayabilecekleri bir puap ekranın açılması ve yetki verilmesi durumu sağlanarak bu sorun çözüme ulaştırılacaktır.
Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
İlgili Galeriler