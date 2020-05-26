Emekli memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? 2020

SSK VE BAĞ-KUR maaşları ne kadar zamlanacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında son durum. Milyonlarca emekli ve binlerce memur maaşlarına yapılacak zammı merak ediyor. Emekli zammı enflasyon farkı oranları emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Çünkü emekli zammı temmuz ayında maaşlara zam gelecek. Emeklilerin yanında memur zammı da merak edilen konuların başında gelmekte çünkü memura zaman yapılacak. Memur zam 2020, memur temmuz zam oranı tahmini olarak belli olmaya başladı. Peki memur zammı ne kadar?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? Ocak ve Temmuz ayları içinde yapılacak zam oranları merak edilirken Temmuz ayına az bir süre kala yapılacak zam oranları emekli ve memur maaşlarının ne kadar yükseleceği de araştırılmaya başlandı. İşte SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında son durum.





SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı 2020 yılı Ocak ayında yüzde 6.5, memur emeklilerinin maaşları da yüzde 5.5 zam yapılırken temmuz ayına az bir süre kala ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor.





Memurların ve memur emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranları toplu sözleşmeye göre 2 yılda bir belirlenirken ocak ve temmuz aylarından geriye dönük 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluştuğu takdirde toplu sözleşme zammına enflasyon zammı ekleniyor.





SSK ve Bağkur'dan emekli olan ve emekli maaşı alanlarda yılda iki defa ocak ve temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor.





Fakat toplu sözleşme SSK ve Bağkur emeklisi için geçerli değildir.



Bundan dolayıda Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur tarafından emekli maaşı alanlara ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 4 artış ve Ocak-Haziran enflasyonu yüzde 4'ü aşarsa fark ödemesi yapılacak.



Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) yaptığı beklenti anketinden de ilk 6 aylık enflasyon için yüzde 4.41 tahmini çıktı. Buna göre, SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 4.41 zam alacak.



Memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 0.41 enflasyon farkıyla yüzde 4.41'e çıkacak. Bu orana göre yeni maaşlar ortaya çıktı.



En düşük emekli maaşı; memurlar da 2 bin 778 olurken, esnafta bin 862, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 204 liraya olması bekleniyor.





Memur maaşları ne kadar zamlanacak? temmuz 2020





Kamupersoneli’nin haberine göre 25 yıllık memur (9/1) 2 bin 558,94 TL maaş alırken temmuz ayında yapılacak fark ödemesiyle 2 bin 671,76 TL yükselmiş olacak. 30 yıl görev yapan memurun maaşı ise 2 bin 673,42 liradan 2 bin 791,32 liraya çıkacak.



SSK VE BAĞ-KUR maaşları ne kadar zamlanacak?





SSK ve Bağ-Kur emeklileri için durum şu şekilde: Beklenti anketine göre en düşük 1.500 lira maaş alan emekli temmuz zammı ile birlikte 1.566,15 TL maaş alacak. En yüksek 6 bin TL maaş alan emeklinin maaşı ise temmuz zammı ile birlikte 6 bin 264,60 olacak. Diğer beklentiler ise şöyle;



SSK ve Bağ-Kur emeklileri;



1.600 TL - 1.670,56 TL 1.800 TL - 1.879,38 TL



2.000 TL - 2.088,20 TL 2.200 TL - 2.297,02 TL



2.400 TL - 2.505,84 TL 2.600 TL - 2.714,66 TL



2.800 TL - 2.923,48 TL 3.000 TL - 3.132,30 TL



3.200 TL - 3.341,12 TL 3.400 TL - 3.549,94 TL



3.600 TL - 3.758,76 TL 3.800 TL - 3.967,58 TL



4.000 TL - 4.176,40 TL 4.200 TL - 4.385,22 TL



4.400 TL - 4.594,04 TL 4.600 TL - 4.802,86 TL



4.800 TL - 5.011,68 TL 5.000 TL - 5.220,50 TL 5.200 TL - 5.429,32 TL



5.400 TL - 5.638,14 TL 5.600 TL - 5.846,96 TL



5.800 TL - 6.055,78 TL 6.000 TL - 6.264,60 TL

SSK VE BAĞ-KUR maaşları ne kadar zamlanacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında son durum. Milyonlarca emekli ve binlerce memur maaşlarına yapılacak zammı merak ediyor. Emekli zammı enflasyon farkı oranları emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Çünkü emekli zammı temmuz ayında maaşlara zam gelecek. Emeklilerin yanında memur zammı da merak edilen konuların başında gelmekte çünkü memura zaman yapılacak. Memur zam 2020, memur temmuz zam oranı tahmini olarak belli olmaya başladı. Peki memur zammı ne kadar?

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