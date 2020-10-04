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Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak zammı ile ilgili geri sayıma başladı. Emeklinin ocak zammının enflasyon tahminine göre yüzde 4.49 olması bekleniyor. Böylece emekli maaşlarında 286 liraya varan artışlar yaşanacak

Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak
04 Ekim 2020 Pazar 00:05

Milyonlarca emeklinin gözü ocak zammında. Maaşları 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını merak ederken, ipuçları da gelmeye başladı. Yeni Ekonomi Programı'nda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 10,5 oldu. Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon 4,49 olacak.

MAAŞLAR 286 LİRA ARTACAK

Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 286,25 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6.375 lira 37 kuruştan 6.661 lira 62 kuruşa çıkacak.

ESNAFA EN AZ 1.971 TL

En düşük esnaf emeklisi aylığı 1.886 liradan 1.971 liraya çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2.233 liradan 2.333 liraya yükselecek.

Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak

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