Emekli Maaşı Banka Değişikliği Nasıl Yapılır, E- DEVLET BAŞVURU EKRANI

Emekli maaşına en yüksek promosyon veren bankaların listesi 2022, Emekli maaşı banka değişikliği yapmak isteyenler için belirli şartlar bulunur. Emekli maaşına kaç lira promosyon veriliyor?, Emekli maaşı banka değişikliği için gerekli süre ve şartları taşıyorsanız aylık taşıma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu yazımızda ‘’Emekli maaşı banka değişikliği nasıl yapılır?’’ ve ‘’Emekli maaşı banka değişikliği süresi ne kadar?’’ sorularının cevaplarını hazırladık.

EMEKLİ PROMOSYONU ne kadar, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, kaç TL 2022?

Emekli promosyonu ile ilgili bankalar çeşitli kampanyalar düzenleniyor. Garanti, İş Bankası, Yapı Kredi ve diğer bankaların emekli promosyonu bulunuyor. 7 bin TL emekli promosyonu fırsatı sonrasında ise en yüksek emekli promosyonu veren bankalar araştırılıyor. Peki bankaların emekli promosyonu ne kadar, en yüksek emekli promosyunu veren bankalar hangileri 2022?

GARANTİ BANKASI PROMOSYON 2022

1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.850 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 7.250 TL nakit promosyon ödemesi yapacaktır.

AKBANK PROMOSYON 2022

0-1499 TL maaş alanlar: 4.650 TL promosyon

1.500 TL – 2.499TL maaş alanlar: 5.800 TL promosyon

2.500 TL ve üzeri maaş alanlar: 7.000 TL promosyon

YAPIKREDİ PROMOSYON 2022

Bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 3.500 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 4.250 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL nakit promosyon alacak.

ING BANK PROMOSYON 2022

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

1.500 TL’ye (1.500 TL hariç) kadar ise 3.500 TL,

1.500 TL – 2.500 TL (2.500 TL hariç) arası ise 4.250TL,

2.500 TL ve üzeri ise 5.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

İŞ BANKASI

0 - 1.499 TL MAAŞ ARALIĞINA: 3.500 TL promosyon

1.500 - 2.499 TL MAAŞ ARALIĞINA: 4.250 TL promosyon

2.500 TL ve üzeri MAAŞ ARALIĞINA: 5.000 TL promosyon

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4A, 4B ve 4C statüsünde emekli olanlar için bankalar arası maaş transferi hakkı bulunuyor. Emekli maaşı transferi için belli şartları taşıyanlar, bu haktan faydalanabiliyorlar. Emekli maaşı banka değişikliği hakkında detayları yazımızın devamından inceleyebilirsiniz.

Emekli Maaşı Banka Değişikliği Nasıl Yapılır?

E-Devlet’e giriş yapınız. Arama kısmına ‘’Banka değişikliği’’ yazınız. Emeklilik statünüze göre 4/A, 4/B ya da 4/C’yi seçiniz. ‘’Banka/Şube bilgilerinizi değiştirmek için tıklayınız.’’ kısmına gidiniz. Geçmek istediğiniz bankaya dair hesap bilgilerinizi doğru şekilde giriniz. Son olarak ‘’Güncelle’’ düğmesine tıklayınız.

Bu şekilde kolaylıkla emekli maaşı banka değişikliği işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Emekli Maaşı Banka Değişikliği Hangi Durumlarda Yapılamaz?

Maaş alımını iptal edeceğiniz bankaya kredi borcunuz olursa, Maaş alımını iptal edeceğiniz bankaya kredi kartı borcunuz varsa, Maaş alımını iptal edeceğiniz bankanın ek hesabından kullanıyorsanız emekli maaşı banka değişikliği yapamazsınız.

UYARI-1: Kredi, kredi kartı borçlarınızı ve ek hesap eksi bakiyenizi kapatarak emekli maaşı banka değişikliği yapabilirsiniz.

UYARI-2: Banka ile emekli maaşı alımına dair bir sözleşmeniz varsa ve bu süre net olarak sözleşmede belirtildiyse emekli maaşı banka değişikliği yapamazsınız.

UYARI-3: Banka ile yaptığınız sözleşmede belirtilen süreden önce banka değişikliği için belirtilen yaptırımları kabul ediyorsanız emekli maaşı banka değişikliği yapabilirsiniz.

Emekli Maaşı Banka Değiştirme Şartları

Emekli maaşını başka bankaya taşımak isteyen emekliler, banka değiştirme şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir.

Emekli maaşı alınan banka ile yapılan sözleşme süresinin dolması.

Bankaya ait kredi kartı borcunun olmaması.

Bankaya ait kredi borcunun bulunmaması.

Bankanın ek hesabından kullanım yapılmış olmaması.

Bu durumlardan herhangi biri ya da birilerine şartlarınız uymuyorsa yukarıda belirttiğimiz ‘’UYARI-1-2-3’’ kuralları geçerlidir.

Emekli Maaşı Banka Değişikliği Süresi Ne Kadar?

Emekli maaşı banka değişim süresi sözleşmede öngörülen süre kadardır. Genelde bankalar 3 yıllık emekli maaşı sözleşmesi yapmaktadırlar ve bu süre için de belli bir promosyonu emekli maaşı alana ödemektedirler. Sözleşmede belirtilen süre esas alınır. Sözleşmenin dolması durumunda dilediğiniz zaman banka değişikliği yapabilirsiniz.

UYARI: Kredi, kredi kartı ve ek hesap kullanım durumları istisna oluşturabilir. Bunun için banka ile yaptığınız sözleşmenin detaylarına bakmalısınız.

Örneğin;

Banka ile 3 yıl önce emekli maaşı alımı için sözleşme yaptıysanız ve sözleşme kapsamında avantajlı kredi kullandıysanız. Kullandığınız kredi 60 ay vadeli ise ve bankaya verdiğiniz taahhütte bu süre boyunca maaşınızı aynı bankadan almaya devam edeceğinizi onayladıysanız banka değişikliği yapamazsınız. Kullandığınız kredinin ödemelerinin tamamlanması gerekir. Kredi ödemeleri dolmadan yapılacak değişiklikte bankanın sözleşmede belirttiği yaptırımlar geçerlidir.

E-Devlet Emekli Maaşı Banka Değişikliği (Resimli Anlatım)

ADIM-1: E-Devlet’e giriş yapınız.

ADIM-2: Emeklilik statünüze göre ‘’Banka ve Adres Değişikliği’’ kısmına gidiniz.

ADIM-3: ‘’Banka/Şube bilgilerinizi değiştirmek için tıklayınız.’’ bölümüne gidiniz.

ADIM-4: Geçmek istediğiniz bankaya dair hesap bilgilerinizi doğru şekilde giriniz.

ADIM-5: Son olarak ‘’Güncelle’’ butonuna tıklayınız.

Banka Emekli Promosyonları Neye Göre Hesaplanır?

Banka emeklilik promosyonları aldığınız maaşına göre bankanın belirlediği standart promosyon tarifesine göre hesaplanır. Bankaların emekli promosyonu planlamaları birbirinden farklıdır. Emekli maaşınız yükseldikçe aldığınız promosyon miktarı da artacaktır. Nasıl yüksek emekli maaşı alınır merak ediyorsanız buradan inceleyebilirsiniz.

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