Emekli maaşı 'Asgari ücrete eşitlensin' talebi: En az 2.825 TL maaş

Ülkemizde emekliler son yıllarda pek çok önemli imkana kavuştu.

Bayram ikramiyesi ve promosyon gibi ek gelir imkanları hayata geçilirken, emekli aylıklarında da iyileştirmelere de imza atıldı.

En düşük emekli aylığı ödemesi 2019'da bin, 2020'de de bin 500 liraya yükseltildi.

Emekliler, taban aylıkta bu yıl da bir artış yapılması beklentisini taşıyor.

DUL-YETİM DE ALIR

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), SSK ve Bağ-Kur sigortalılarının taban emekli aylıklarının, bu yıl net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücrete eşitlenmesini talep ediyor.

Eğer bu talep hayata geçerse, çok sayıda emeklinin geliri artacak.

Emeklilere en az asgari ücret kadar maaş ödenecek.