Emekli maaşı almada yeni uyanıklıklar türedi!

Bazı uyanıklar yaşlı emeklilerle evlenerek onların vefat ettikten sonra bağlanacak dul aylıklarını almak istemektedirler. Ya da bazı yaşlılar öldüklerinde emekli aylıklarının birilerine kalmalarını istemektedirler. İşte dul aylığı alma detayları
5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 15.10.2008 tarihinden önce 4/c’li sigortalı çalışan işçiler için şuanda yürürlükte olan 5434 sayılı Kanun’un 71’inci maddesinde; “İştirakçi karı veya koca eşinden eşine yarı nispetinde maaş çıkarılır . Ancak evlenme akdi en az 10 yıl öncesin ait olmalıdıyapılmış veya çocukları olmuş ise bu indirme yapılmaz. Emekli olduktan sonra evlenenler hakkında dahi aynı hükümler uygulanır” hükmüne yer verelim
Bu hüküm gereğince evli eşler arasında 30 yaş ve üzerinde yaş farkı varsa bağlanacak dul aylığı yarı yarıya düşmektedir. Evli çiftler arasındaki yaş farkı 30 ve daha fazla olsa dahi vefat etmeden önce çocuk olmuşsa veya evlenme vefattan 10 yıl önce olmuşsa dul aylığında herhangi bir azalma söz konusu olmamaktadır. Yani kanun koyucu bazı istisnalara yer vererek iyi niyetli evlilikleri korumuştur.
Bazı uyanıklar yaşlı emeklilerle evlenerek onların vefat ettikten sonra bağlanacak dul aylıklarını almak istemektedirler. Ya da bazı yaşlılar öldüklerinde emekli aylıklarının birilerine kalmalarını istemektedirler. Örneğin 80 yaşındaki emekli bir kadın, genç ve fakir 30 yaşındaki bir erkekle evlenerek öldükten sonra dul aylığının genç erkeğe bağlanmasını sağlamak istemektedir. Ya da yaşlı bir erkek genç bir bayanla aynı amaçla ya da kendisine bakması karşılığında evlenebilmektedir.
İşte sistem bu tür uyanıklıkların ya da kötü niyetlilerin önüne geçmek için bağlanacak dul aylığını yarı yarıya düşürmektedir . Yani % 75 oranında bağlanacak dul aylığı % 37,5 oranında maaş almıştır .
Şu hususu da belirtmek gerekir ki, bu düzenleme 5434 sayılı Kanun’un ilk halinde de mevcut olup, 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihine kadar mevcudiyetini korumuştur. Ancak, SSK ve Bağ-Kur mevzuatında benzer düzenleme yoktur. Ayrıca, 5510 sayılı Kanunda da böyle bir düzenleme yoktur. Bize göre benzer bir düzenleme getirilmesi gerekmektedir. Çünkü hayatın olağan akışına aykırı evlilikler Sosyal Güvenlik kurumu iş sistemine yük oluşturmaktadır.
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