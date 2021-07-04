Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri için geri sayım!

Emekli Kurban Bayramı ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu! Türkiye’de milyonlarca emekli 5 Temmuz’da açıklanacak enflasyon oranının ardından zamlı maaşlarına kavuşacak. Emekliler, Kurban Bayramı öncesinde ise bir maaş ikramiye alacaklar. Yeni emeklilerin de yararlanabildiği emekli bayram ikramiyelerinin tarihi belli oldu. Peki, emekli Kurban bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak, bu yıl zamlı mı yatacak? İşte emekli ikramiyelerine ilişkin detaylar;

Emekli Bayram ikramiyeleri ne zaman, zamlı mı yatacak soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere, emekliler bu yıl 5 Temmuz'da açıklanan enflasyon oranları ile birlikte zamlı maaşlarına kavuşacak. Kurban Bayramı öncesinde ise 1 maaş ikramiye alacaklar. Bu noktada emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, zamlı mı yatacak soruları merak konusu oluyor. Yeni emeklilerin de yararlanacağı bayram ikramiyelerinin 12-19 temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

GÖZLER EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİNDE!

Bu yılın ilk bayram ikramiyesini zamlı olarak Mayıs'ta alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci ödemeye çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.

İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.

Bu yıl Kurban Bayramı 20-23 Temmuz'a denk geliyor. Bu kapsamda Kurban Bayramı ikramiyesi, Temmuz'da emekli aylığı bağlananlara da ödenecek.Bunun için en geç Haziran sonuna kadar emeklilik başvurusu yapmak gerekiyor. Haziran'da emeklilik için başvuranlar, bu yılki ikinci ikramiyeyi cebine koyabilecek.

Emekli aylığı Temmuz'dan sonra bağlananlar ise önümüzdeki yıldan itibaren ikramiye almaya başlayacak.

KİME, NE KADAR ÖDENECEK?

Emekli: 1.100 TL

Ölüm aylığı (% 25): 275 TL

Ölüm aylığı (% 75): 825 TL

Ölüm aylığı (% 50): 550 TL

Sürekli iş göremezlik ödeneği alana: İş göremezlik derecesi oranında...

Kurban Bayramı ikramiyesi büyük ihtimalle 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenecek.

Tam tarihi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak. Haziran ayı sonuna kadar sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlara, Temmuz'da maaşlarının bağlandığı tarihte bin 100 lira tutarındaki ikramiyeleri yatırılacak.