Emekli, Kişi Vefaat Ederse Ölüm Yardımı Kime Yapılır Ölüm Yardımı Kimlere Ödenir? 2020

Emekli, Kişi Vefaat Ederse Ölüm Yardımı Kime Yapılır

Emekli, Kişi Vefaat Ederse Ölüm Yardımı Kime Yapılır Ölüm Yardımı Kimlere Ödenir? 2020

Sosyal güvenlik kapsamında çalışan veya emeklye ayrılan işçi vefatında Devlet en azından cenaze masraflarının sağlanması hedefi ike vefaat yardımı veya cenaze isimli ıaltında yardım yapmaktadır

Sosyal güvenlik kapsamında yapılan her yardımda olduğu gibi bu yardımda sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak görünmektedir. Emekli, malullük, vazife malullüğü aylığı almakta iken vefat halinde sosyal güvenlik kanunlarında bulunan hükümlere göre ölüm yardımı veya cenaze ödeneği olarak bir yardım yapılması benimsenmiştir.

Ölüm Yardımını Nedir Ne kadardır ve Kimler Alır? 2020

Ölüm yardımı ile ölüm konusunda bilgi almak isteyenler için Ölüm ödeneği için Hak sahiplerinin kimler olduğu, ölüm yardımı ile Ölüm maaşı arasındaki farkın ne olduğu konusunda bir araştırma yaptık. Bu durumuna göre, Devlet, SGK, Belediyeler, Kaymakamlık ve tüm Devlet kuruluşlarınca ölmüş kişiye eden kişinin yakınlarına ve ailesine yapılacak yardım ve destekler devam eder Ölüm Yardımı Nedir? Kimler Alır ? Ölüm yardımı Sosyal Güvenlik Kurumunca çalışan kişilerin vefat etmeleri durumunda hak sahiplerine ya da geçmişinde belirlenen kişilere SGK kurumu tarafından yapılan maaşlardır . Ölüm yardımı SGK ya bağlı kişinin ölmesi halinde cenazeyi kaldıracak aileden hak sahiplerine ilk olarak eşine, eşi yoksa çocukları, yoksa anne ve babasına o da yoksa kardeşlerine ve yakınlarına ödenir. Ölüm yardımı yan cenaze ödeneği 4-A’lı çalışanlar ile devlet çalışanları ölen kişinin çalıştığı kuruma türüne ödeme tutarın da çeşitlilik gösterir. Vefaat eden sigortalı aşağıda ki akrabaları bu maaş ödemelerine başvurabilir. Anne ve babası,

Eşi,

Çocukları

- Ölüm yardımı adlı yapılan ödemeler 5434 e tabi olanların,

- Cenaze ödeneği adlı yapılan yapılan ödemler de 5510 a tabi olanların,

ölümlerinde yapılan bir ödenek şeklidir.

Fakat , hep anlatılan şekilde eski devlet çalışanlarının emeklivefat i kişinin vefaatı halinde verilen ölüm yardımı miktarı ile yeni memur olmuş kişilerin 5510 a tabi memur emeklisi olacakların vefatında verilen /verilecek olan Miktarların aynı miktarda bulumamaktadır .

Burada 5434 e tabi devlet çalışanı emeklisinin vefatında ödenen yardım daha çok , 5510 a tabi memur emeklisinin vefat etmesi halinde ise daha az yardım ödenir .

A) 5434 e tabi memur emeklisinin vefatında ölüm yardımı hangi kurala göre kime ödenmektedir:

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Ek Madde 4 hükmü ile beraber 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 208 hükümleri birlikte uygulanarak ölüm yardımı ödeme tutarı belirlenmektedir.

Emekli aylığı almakta iken vefat edenlerden ölüm yardımı ödenecek olanlar öncelik sırasına göre:

- Emekli memur işinde Kurumlarına beyanname verirler ve ölümünde ölüm yardım ödeneğinin yapılacağı kişiyi belirlerler . Bu seçtikleri kişi öncelik sırasına göre ölüm yardımı alacak kişidir.

- Şayet emekli memur görevde iken bir kişi belirlememişse vefatında dul eşi ölüm yardımına hak kazanır

- Dul eş yok ise çocukları ölüm yardımını paylaşırlar.

- Dul eş ve çocuklar da bulunmuyorsa vefat eden emeklinin anne ve babası ölüm yardımına hak kazanır

- Bu kişilerden hiç birisi yok ise vefat eden emeklinin kardeşleri ölüm yardımını ortak şekilde pay ederler

- Kardeş de dahil aile yakınlarından kimse yoksa bu defa ölüm yardım ödeneği cenazeyi kaldıranlara ödenir .

Ölüm yardımında en az verilecek miktar bulunur. Bu tutarın hesabında en yüksek devlet memuru ek göstergesi ve memur maaş katsayısı baz alınır. Şayet bu hesaplamadan daha yüksek maaş alıyorsa aylık maaş miktarı kadar ödeme alır . Bu ödemeler tek seferliğine mahsus yapılan ödemeler olmaktadır.

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