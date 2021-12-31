Emekli İkramiyesi Alanlar Kişiler Yeniden İştirakçi Olabilir Mi? Emekli İkramiyesi Nedir?

Emeklilik ikramiyesi aslında vatandaşlar için sadece bir kereye mahsus değildir. Eğer karar verilirse aynı vatandaşa tekrardan ödeme yapılabilir.

Emeklilik ikramiyesi Türkiye genelinde vatandaşlara yılın belli günleri içinde veya belli aylarda emekli olan vatandaşlara ödenen bir ödenektir.

Burada ikramiye adı altında belli bir ödenek onlara ayrılır. Ancak genel olarak bunun bir defaya mahsus olduğu düşünülür.

Böyle bir durum söz konusu değil. Eğer devlet isterse aynı kişiye yıl içinde fazla emeklilik ikramiyesi de verebilir.

Bunun dışında her bayramda da yine emekli olan kişilere ayrıca bir ödenek ayrılır. Bu ödenek ise onlar için bayram ikramiyesi adı altında değerlendirilir.



Emeklilik İkramiyesi



Emeklilik ikramiyesi genel olarak kişiye yılda bir ya da iki defaya mahsus olacak şekilde ödenir.

Emeklilik ikramiyesi miktarı da yine yıllık verilere göre değişkenlik gösterir. Yani her yıl aynı emeklilik ikramiyesi ödenmez.

Burada yıllık artan gelir miktarı da göz önünde tutularak ona uygun olacak şekilde belli bir ödenek ayrılır. Ancak ikramiyeler kendi içinde değişkenlik gösterebilir.

Yani bir bayram ikramiyesi ile yılbaşı ikramiyesi aynı olmaz. Her ikisi de miktar açısından değişkenlik gösteren bir yapıya sahiptir.

Burada devlerin sunmuş olduğu ödenek de ayrı bir yere sahiptir.

Ancak her yıl bu ödenek ödenir. Sadece emeklilik ödeneği içerik olarak her yıl değişkenlik göstererek kişilere ödenir.