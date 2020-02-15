Emekli İkramiyeleri 2020 Yılı için Çifter Çifter Geliyor

Sosyal Güvenlik kurulunca paylaşılan bilgilendirmeye göre Türkiye'de 12 milyon 324 bin 186 kişi devletten emeklilik, malullük, ölüm aylığıyla, dul ve yetim maaşı alma hakkına sahip bulunmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) nın duyuru yaptığı rakamlara göre Türkiye'de 12 milyon 324 bin 186 kişi hükümetten belirli konulara özgü maaş alma hakkına sahiptirler

Buna karşılık Türkiye’de yaşayan herkesin kabul ettiği bir şey bulunuyor, o da emekli maaşlarının beklentileri karşılamamış az oluşu . Hal böyleyken milyonlarca emeklinin gözü kulağı da ceplerine gelecek ufak miktarlarda .

2020 yılında emekliye ayrılmış kişilere 2 kez bayram ikramiyesi ve ikinci promosyon hakları tanınmıştır . Emeklilere 2020 yılında da iki kez bayram ikramiyesi verilecektir. Tutarlar şuan güncel şekilde 1000 tl tutarında dır

İLK İKRAMİYE RAMAZAN BAYRAMI' NDA

Emekliye ayrılan kişilere ilk ikramiye ödeneği Ramazan Bayramı içerisinde 18-22 Mayıs tarihleri aralığında ,ikinci ikramiye haklarını da Kurban Bayramı ikramiyesi olarak 27-30 Temmuz tarihleri içerisinde alacaklar.

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