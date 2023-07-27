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Emekli, dul ve yetimlerin zam farklarına yapılacak ödemeler başladı

Emekli, dul ve yetimlerin zam farklarına yapılacak ödemeler başladı

Emekli, dul ve yetimlerin zam farklarına yapılacak ödemeler başladı
Admin
Admin
27 Temmuz 2023 Perşembe 14:35

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz itibarıyla oluşan zam farkları yarın hesaplara yatırılacak.

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların temmuz dönemi zam farkları yarın ödenecek.

2,5 MİLYONA YAKIN KİŞİ YARARLANACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, bu aylıkları alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacağı belirtildi.

DÖNEME GÖRE ÖDEME YAPILACAK

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Aylıklarını her ay alanlara, temmuzda 1 aylık tutarında aylık farkı ödenecek. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; mayıs-haziran-temmuz dönemindekilere temmuzda 1 aylık tutarında, haziran-temmuz-ağustos dönemindekilere temmuz ve ağustosta 2 aylık tutarında, temmuz-ağustos-eylül dönemindekilere ise temmuz, ağustos ve eylülde olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi."

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