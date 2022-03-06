Emekli bayram ikramiyesi tarihi belli oldu, ne kadar yatacak?

Bağkur, SSK ve memur emeklilerine her yıl verilen bayram ikramiyesi bu yıl zamlı olarak hesaplara yatırılacak. 2018 yılından beri Ramazan ve Kurban Bayramı için yılda iki defa ödenen, geçtiğimiz yıl 1100 TL'ye çıkarılan ikramiye, emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, ne kadar yatacak sorularıyla gündem konusu oldu. Vatandaşlar, bu yılki ikramiyenin ne kadar yatacağını merak ediyor. 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi kaç TL oldu? İşte güncel rakamlar…

Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi üzerine milyonlarca memur, Bağkur ve SSK emeklisi araştırmalarını hızlandırdı. Ramazan ve Kurban Bayramı için bu yıl da iki defa verilecek olan ikramiye tutarında artış konusu gündeme geliyor. Enflasyon oranına bağlı olarak şekillenen emekli ikramiyesi zammı için 3 formül konuşuluyor. Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, kaç TL ne kadar yatacak? İşte güncel gelişmeler…

2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz son Kurban Bayramı'nda bin 100 lira olarak hesaplara geçti. İkramiyelere yapılacak zam miktarı henüz belli olmadı.

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bilindiği üzere emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara yatacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 3 BİN TL'YE ÇIKABİLİR!

2022 yılı için yapılan birçok zam 2021 sonunda açıklanan enflasyon oranı baz alınarak yapılmıştı. Emekli bayram ikramiyesi için de aynı formül bekleniyor.

Sene sonunda yüzde 36.08 olarak duyurulan enflasyon oranının bayram ikramiyesine yansıması durumunda 1100 TL olarak ödenen ek gelir, 1496,88 TL miktarında ödenebilir. Bu da iki bayram ikramiyesinin toplamda 2993,76 TL'ye çıkmasını sağlayabilir.

YENİDEN DEĞERLEME FORMÜLÜ MASADA!

Yapılan zamların ardından yeni maaş miktarlarının belli olmasıyla birlikte vergi, harç ve cezalarda da güncellemeler yapılmıştı. Bu güncelleme oranları "yeniden değerleme" adıyla belirlenen yüzde 36.2'lık değerle yapılmıştı. Emekli bayram ikramiyesi için de aynı oranın kullanılması söz konusu.

Bu da yeniden değerlemenin ikramiyeye yansıması durumunda 1100 TL'lik ek gelirin 1398,20 liraya ulaşmasına olanak sağlıyor. Böylece iki bayram ikramiyesi toplamda 2996,40 TL miktarında emeklilere ek gelir sağlayabilecek.