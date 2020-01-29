Elazığ ve Malatya'da yarıyıl tatili uzatıldı mı 2020

Doğanyol, Pötürge, kale ve Battalgazi okullar ne zaman açılacak, Malatya'da yarıyıl tatili uzatıldı mı, depremden dolayı hangi ilçelerde okullar tatil Depremin vurduğu Elazığ'da okullar 10 Şubat, üniversite ise 17 Şubat'ta açılacak.

Deprem nedeni ile çok zorlu günler geçiren Elazığ ve Malatyanın bazı ilçelerinde yarıyıl tatili uzatıldı Depremin vurduğu kentte okullar 10 Şubat, üniversite ise 17 Şubat'ta açılması planlanıyor Elazığ ilimizin tamamında,Malatya'nın ilçeleri olan Doğanyol, Pötürge, kale ve Battalgazi ilçelerinde ise yine yarıyıl tatili 10 Şubata kadar uzatıldı YARIYIL TATİLİ UZADI Toplantı ilk sözü alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da ve Malatya'nın bazı ilçelerinde yarıyıl tatilinin uzatıldığını açıkladı. Bakan Soylu, "3 Şubat’ta Elazığ’ın tamamında açılacak okulların 10 Şubat’a, aynı zamanda Malatya’da 3 Şubat’ta açılacak okulların Doğanyol, Pötürge, kale ve Battalgazi ilçelerinde 10 Şubat’ta açılması konusunda kamuoyuna duyuru yapma zarureti ortaya çıkmıştır. Üniversiteler de 17 Şubat'ta açılacak." dedi. 10 OKUL YIKILACAK Elazığ'da 200 civarı okuldan 10'unun hasarlı olduğunu ifade eden Bakan Soylu, 10 okul hakkında yıkım kararı alındığını açıkladı.

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