Cumhurbaşkanı Erdoğan: emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon Müjdesini kayseride verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kayseri mitinginde emekliler için sevindirici bir haberi paylaştı. Kamu bankalarının emeklilere 8-12 bin TL arasında promosyon ödemesi yapacağını duyuran Erdoğan, "Diğer bankaların da katılacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"KAYSERİLİ KARDEŞLERİMİZLE İFTİHAR EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingdeki açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde; "Bugün biliyorsunuz 21 Mart Nevruz Bayramı. Öncelikle Kayseriyle birlikte tüm milletimizin, Nevruz sevincini yaşayan coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyorum. Orta Asya'dan Balkanlar'a çok geniş bir bölgede yeni umutlarla kutlanan Nevruz'un hayırlara vesile olmasını diliyorum. Konumuyla, önemiyle, ürettiği değerlerle, yetiştirdiği büyüklerle dünyada eşi bulunmayan Kayseri'yle ve Kayserili kardeşlerimizle iftihar ediyorum. Kayseri, 14-28 Mayıs seçimlerinde ahde vefasını bir kez daha gösterdi. Bu seçimde Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde verdiğiniz yüzde 65'i aşkın, Cumhurbaşkanlığında şahsıma verdiğiniz yüzde 68'i bulan destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Mayıs seçimleri ülkemizde fırsatını bulduğunda ülkeyi karıştırmaya, milleti ötekileştirmeye hazır bir zihniyetin pusuda beklediğini gösterdi. İnşallah 31 Mart'ta bu milli irade destanını çok daha ileriye taşıyarak demokrasi safımızı biraz daha sıklaştıracağız.