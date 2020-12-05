 Büyü Müjde! Emekliye 5 aylık zam tablosu belli oldu! İşte yeni maaşlar...

Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı enflasyon rakamlarında oluyor. Çünkü 13 milyon emekli ve 3 milyondan fazla memurun yılda aldığı iki zam oranını enflasyon rakamları şekillendiriyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6'şar aylık enflasyon rakamına göre zam alırken memurlar ve Emekli Sandığı emeklilerinin zam oranları enflasyon farkı ile belirleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon verisi Ocak ayında yapılacak zamlarla ilgili önemli bir ipucunu da vermiş oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Kasım'da yüzde 2.3 arttı. Böylece ikinci 6 aylık enflasyonun 5 aylık döneminin verisi belli oldu.

Temmuz ayından bu yana endeksteki 5 aylık değişim yüzde 7.02 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin 5 aylık zamları yüzde 7.02 olurken memur ve memur emeklilerine de 5 aylık enflasyona göre 3.02 puanlık fark eklenmesi kesinleşti. Emeklilerin ve memurların zam oranlarını Temmuz 2020 ile Ocak 2021 tarihleri arasındaki 6 aylık enflasyon oranı belirleyecek.

NASIL HESAPLANIYOR

EMEKLİLER ve memurlar için iki ayrı hesaplama yapılıyor. Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta yüzde 3 zam ve bu yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark alacak. Temmuz-Kasım endeks değişimi yüzde 7.02 olarak gerçekleşti. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.02 görünürken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3'lük artışa ilaveten yüzde 3.02 fark çıktı. Böylece memur emeklilerinin 5 aylık zam oranı yüzde 6.02 oldu. Kesin oranlar için geriye tek veri kaldı. Aralık enflasyonu eklenecek, Ocak artışı ortaya çıkacak. 4 Ocak'ta 15 milyonu aşkın memur ve emeklinin zam oranı da belli olacak. Aralık enflasyonu sıfır çıksa bile emekliler için yüzde 7.02'lik oran kesinleşmiş durumda.

EN DÜŞÜK MAAŞLAR



EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Mevcut: ..................................3.719,27 TL

5 aylık enflasyona göre: ........3.943,17 TL

RAKAMLAR NETLEŞİYOR

5 aylık enflasyon oranına göre en düşük esnaf Bağ-Kur maaşı 2.019 liraya çıkarken 2000 öncesinde emekli olan bir SSK'lının maaşı 2.389 lirayı buldu. En düşük memur emeklisi maaşı 2.983 liraya yükselirken en düşük memur maaşı ise 5 aylık enflasyona göre 3.943 liraya ulaştı. Bu rakamlar Aralık enflasyonunun eklenmesiyle yeniden şekillenecek. Ancak Aralık enflasyonu sıfır bile çıksa bu oran kesinleşmiş durumda.