Bireysel Emeklilik Sisteminde Nasıl Birikim Yapılır?

Bireysel emeklilik kişilerin en çok başvurduğu emeklilik şekillerinden birisi olup burada özellikle prim ödemelerine bağlı olarak uygulanan bir emeklilik türü olduğunu söyleyebiliriz.

Bireysel emeklilik sistemi aslında bir tasarruf fonu olduğundan dolayı belirli oranlar açısından emeklilik sonunda alınacak tutarlar da buna bağlı olarak hesaplanmaya başlar.



Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?



Bireysel emeklilik sistemi aslında bir tasarruf fonu olarak hesaplanabilir bu sisteme başvuran kişilerin emeklilik – yaşlılık dönemlerinde olmak üzere ekonomik ihtiyaçlarını da daha iyi şekilde karşılayabilmelerini sağlayan bir sistem olarak görülür.



Banka ve çeşitli sosyal güvence kuruluşları tarafından kişi tasarruf fonuna kaydedilir burada primler birikip aynı zamanda ilgili fonlar ile birlikte değerlendirilerek sigorta sahibine belirli süreler sonucunda bir birikim yapmayı amaç edinir.



Bireysel Emeklilik Birikiminde Yaş Faktörü



Bireysel emeklilik yapmak isteyen kişilere buraya erkenden giriş yapmaları gerekir. Sisteme ne kadar erken giriş yapılırsa alınacak tutar da o kadar artmaya başlar.

Burada önemli olan yaştır, yani 30 yaşında ki bir kişi sisteme 353 lira ile girdiği zaman 50 yaşında 500 lira ile giren kişi ile aynı olacaktı bu nedenle bireysel emeklilik yaş faktörü önemli olup buna bağlı olarak bir hesaplama yapılır.