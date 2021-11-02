Bir günde emekli olunur mu?

Emeklilik işlemleri kaç günde tamamlanır?

Bir çok emekli adayından bu konuda soru geliyor. İşte o soruların cevapları:

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Emeklilik işlemleri sigortalının çalıştığı mesleğe ve bağlı bulunduğu kuruma göre değişmektedir. Örneğin, hizmet süresinin tamamını memuriyette geçiren bir kişinin emeklilik işlemleri 3 ile 7 gün içinde sonuçlanmaktadır. Bazen SGK'nın bir günde dahi emekli ettiği durumlar olabilmektedir. SGK yaptığı çalışmalarla emekli aylığı bağlanma süresini 1 güne kadar düşürmeyi hedeflemektedir.

aAncak hizmet yılını SSK'lı olarak doldurmuş ve değişik şirketler ile değişik illerde çalışmış bir emekli adayının işlemleri ise daha uzun sürebilmektedir. Burada net ve kesin bir süre yoktur. Tamamen çalışanın hizmet sürelerine ilişkin bilgilerin tam olarak toplanmasına bağlıdır.

Söz konusu bilgilere bağlı olarak, bir emekli adayının işlemleri 15 gün ile 3 ay arasında değişmektedir. Emeklilik işlemlerini 15 günde sonuçlandıran adaylar olduğu gibi, işlemleri 3 aya kadar süren adaylar da bulunmaktadır. İşlemlerin 3 ayı geçtiği ise çok nadirdir.

EMEKLİLİK İŞLEMLERİ NEDEN UZUYOR?

Emeklilik işlemlerinin uzamasında, hizmet sürelerinin toplanmasına ilişkin çalışmalardan kaynaklanmaktadır. Günümüzde her ne kadar SGK kayıtları otomasyona geçse de geçmişe dayalı bilgilerin toplanması zaman alabiliyor. Bu da işlemlerin uzamasına yol açıyor.

Örneğin sigortalı, 5 yıl SSK'lı, 7 yıl Bağ-Kur'lu 15 yıl da Emekli Sandığı'na bağlı olarak çalıştıysa, bu kişinin hizmet yıllarının toplanması için tüm kurumlardan bilgilerin gelmesi gerekiyor. Her ne kadar bu üç hizmet yeri, SGK çatısı altında toplansa da sistemlerin biri birlerini elektronik ortamda görememesi süreci uzatmaktadır. Bu da zaman alıyor. Burada emekli adayların, bu süreyi kısaltmak için hizmet birleştirmesi yapmalarında fayda vardır. Emeklilik işlemleri başlamadan önce yapılan hizmetlerin birleştirilmesi işlemleri, emeklilik işlemlerinin kolaylaşmasını sağlıyor. Ve emeklilik işlemlerinin sonuçlandırılması süresi de kısalmış oluyor.

DİLEKÇE NASIL TAKİP EDİLİR?

Emeklilik işlemleri, sizin emeklilik için dilekçe vermeniz ile birlikte başlar. Emekli adaylarının, emeklilik dilekçelerini kendileri yazmaları yerine SGK il müdürlüklerinde bulunan matbu evrakları kullanmaları daha faydalı olacaktır. Böylece gerekli bilgilerin toplanması ve takip edilmesi daha kolay hale gelecektir.

Dilekçenin takip edilmesi ise telefon veya internet ile gerçekleştirilebilir. En basiti ise internet ortamında yapılan sorgulamadır. İnternet üzerinden adaylar, emeklilik işlemlerinin sona erip ermediğini TC numaralarını kullanarak yerine getirebilirler.

MAAŞ HANGİ TARİHTE BAĞLANIR?

Emekli maaşının bağlanmasında ise tahsis numarası esas alınır. İşlemler 3 ay sürse de sizin maaşınız tahsis tarihine göre bağlanır. Maaşınız bir anlamda içerde birikir ve siz toplu maaş alma imkanı elde edersiniz.