Bayram İkramiyesi için 25 Nisan bekleniyor! Bayram ikramiyesinde henüz resmi açıklama yok: Ayın 25'i bekleniyor Geçim derdiyle beli bükülen emekliler bayram ikramiyesini beklemeye başladı. henüz resmi açıklama yapılmadı ancak geçmiş tarihler baz alındığında 25-29 Nisan tarihi öngörülüyor

Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere verilen bayram ikramiyesi 2022 yılında da verilecek. Maaş zammı sonrası da ekonomik sorunları giderilemeyen emekliler “emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?” sorusunun cevabını bekliyor. Emekli bayram ikramiyesi Ramazan bayramı öncesindeki hafta ödeniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Yaklaşık 12.5 milyon emekli ile dul ve yetime 2018 yılından bu yana her Ramazan ve Kurban bayramında biner lira bayram ikramiyesi veriliyor. Bugüne kadar 4 Ramazan, 4 de Kurban bayramında olmak üzere toplam 8 bayram ikramiyesi ödendi.

25-29 NİSAN 2022 TARİHLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Emekli bayram ikramiyesinin hesaplara yatırılacağı tarih duyurulmadı ancak geçmiş senelerde, bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılmaya başlandı. Geçmiş dönem tarihleri baz alındığında 2022 yılında emekli bayram ikramiyesinin 25 – 29 Nisan tarihlerinde yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİYOR?

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

– Terörden zarar gören siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri