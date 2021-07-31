Banka kredisi ile emeklilik dönemi başladı!

"Torba Kanun" olarak bilinen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile birlikte işverenlere, çalışanlara ve diğer vatandaşlara çok sayıda değişik imkân ve alternatifler sunulmaktadır.

Bu imkânlardan biri emeklilik için bütün şartların bulunmasına rağmen mevcut borçları nedeniyle emekli olamayanlar ile hak sahiplerine borcun durdurulması yoluyla emeklilik hakkı,

Diğer bir alternatif emeklilik yolu ise geçmişte silinmiş Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında hizmetlerin yeniden ihya (canlandırma) edilip eksik primleri doldurmak suretiyle emekli olmaktır.

Buraya kadar tüm düzenlemeler tamam. Ancak bize ulaşan başta esnaf olmak üzere çok sayıda okurumuz Covid-19 illeti nedeni ile mevcut Bağ-Kur borçlarını ödeme imkânları olmadığını ya da silinmiş hizmetleri ihya etmek için paralarının bulunmadığını dile getirmiştir. Bu durumun farkında olan Sosyal Güvenlik Kurumu hemen her borç yapılandırma döneminde bankalarla protokol yaparak anılan vatandaşların emeklilik durumunu kolaylaştırıyordu.

Protokolü bekleyen vatandaşlara buradan müjdeyi verelim. SGK ile kamu (Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası) bankaları arasında beklenen protokol nihayet imzalandı.

Bu bağlamda şartları tutan vatandaşlar, ağustos ayında emeklilik maaşını alabilmek için anılan bankalardan kredi kullanıp borçlarını ödeyerek mutlaka temmuz ayı içinde emeklilik dilekçelerini SGK’ya vermeleri gerekir.



36 AY VADE İLE %1,55 FAİZ ORANI



Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan duyuruda; SGK ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası arasında Torba Kanun “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” kapsamında birikmiş prim borçlarını ödeyerek ve dondurulmuş hizmet sürelerini ihya ederek emekli olabilecek sigortalılara yönelik Kredi İş Birliği Protokolü yapıldığı ilan edildi.

Söz konusu protokole göre sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe kadar bankadan aylık %1,55 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecekler.



SGK’DAN EMEKLİ OLUR YAZISI ALARAK MÜRACAAT EDİN!



Bu imkândan yararlanmak isteyen sigortalılar, sigorta prim borçlarına ilişkin yapılandırma başvurularını öncelikle Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine yapacaklardır.

Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlükleri tarafından verilecek emekli olabileceklerine ilişkin yazı ile birlikte sigortalılar, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası’nın tercih ettikleri şubelerine kredi için müracaat edebilecekler.



PROTOKOL KAPSAMINDA EMEKLİ MAAŞI ALABİLECEK OLANLAR



Kredi iş birliği protokolü kapsamında sigortalılara, birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda;

4/1-b bendi (Bağ-Kur) kapsamında hizmeti olan ve bu hizmetler dikkate alındığında 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında emeklilik (yaşlılık) aylığı bağlanacak sigortalıların birikmiş sigorta prim borçlarının (yapılandırılmış sigorta primi, yapılandırılmış genel sağlık sigortası borcu ve durdurulan sürelerin ihyası dâhil),

4/1-b bendi (Bağ-Kur) kapsamındaki hizmetlerine ait sigorta prim borcu (zorunlu veya isteğe bağlı) bulunup, bu hizmetler dikkate alındığında 4/1-a (SSK) gereğince aylık bağlanacak sigortalıların sigorta prim borçlarının,

4/1-a (SSK) ve/veya 4/1-b (Bağ-Kur) bendi kapsamında hizmetleri bulunan ve bu hizmetler dikkate alınarak sadece hizmet borçlanması (doğum ve askerlik borçlanması) yapılması suretiyle yaşlılık aylığı bağlanacak sigortalıların borçlanma tutarlarının,

Ödenmesine ilişkin banka kredisi kullanılabilecektir. Kullanılan banka kredileri neticesinde 4/1-b’den emeklilik (yaşlılık) aylığı, 4/1-b prim borcunu ödemesi durumunda 4/1-a’dan emeklilik (yaşlılık) aylığı, Ek-5 ve Ek-6 kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda emeklilik (yaşlılık) aylığı, Hizmet borçlanmalarının yapılması durumunda yaşlılık aylığı ve durdurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecektir.

Değerli okurlarımız banka kredisi alırken bankaların emeklilik maaş promosyon imkânlarından faydalanmayı unutmamanızı da hatırlatalım. Promosyon tutarları alacağınız maaşa ve bankaya göre değişmektedir.