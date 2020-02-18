8 Adım da Emeklilk Maaşı Nasıl Arttırılır? Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşte emekli maaşını artıracak teknikler..

8 Adım da Emeklilk Maaşı Nasıl Arttırılır?

8 Adım da Emeklilk Maaşı Nasıl Arttırılır? Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşte emekli maaşını artıracak teknikler..

Milyonlarca işçinin en çok merak ettikleri önemli iki olay mevcut . Birincisi; emekliye ne zaman ayrılabilecekleri , ikincisi ise ne kadar miktarda emekli maaşı alacakları. Birincisini sizin işe giriş tarihiniz ve yaşınız oluşturuyor . İkincisini ise belirlemek tamamen sizin elinizde. İşte 8 adımda emekli maaşını çoğaltma yöntemleri

Emekli aylığını ancak çalışırken çoğaltabiliriz . Ancak maaşı arttırmanın bazı şartları var. Askerliğini tamamlayan , doğum yapan ve yurtdışında ikamet edenlere borçlanma hakkı mevcut.

Son senelerde meydana gelen uygulamalarla, emekli aylığı bağlama oranları oldukça düştü . 2000 senesinden önce emekliye ayrılan bir işçinin en düşük emekli maaşı 1.980 lira, 2000 sonrasında emekliye ayrılanın ise en düşük maaşı 1.555 lira bulunmaktaydı. Emekliler bu rakamları çok az yetersiz bulurken, aslında iş hayatında bu tutarı çoğaltmak mümkün.Önemli kriter brüt maaş miktarınız . Bu maaş eğer 3 bin lira ve fazla ise ileride maaşınız çoğalacak. Asgari ücret ise düşecektir . Emekli maaşını artıran o formüller

ERKENDEN PLAN YAPIN

Emekliliğinizi planlarken, son bir 2 sene düşünmeyin. Şimdiden yani eğer imkanınız varsa 8-10 sene öncesinden planınızı uyarlayın . Bu şekilde alacağınız maaşı daha da çoğaltabilirsiniz . Çünkü maaş hesaplanırken kazançlarınızın tamamı dikkate alınıyor .

SGK DAHA AVANTAJLI

Bağ-Kur yerine SGK'dan emekli olan daha avantajlıdır SGK'dan emekli olma imkanınız varsa; isteğe bağlı sigorta, tarım SGK, tarım Bağ-Kur, zorunlu Bağ-Kur şıklarını ikinci planda atın .

İKRAMİYEYİ BRÜTE EKLETİN

Aylık hak ettiğiniz maaşı belirleyen en büyük kriter . Öncelikle gerçek aylığınız bordroda bulunmasına dikkat edin . Asgari ücretten gösterilmesini kabul etmeyin . Ayrıca düzenli nakit ödemeleriniz mevcutsa (ikramiye, prim, kira yardımı vs) bunların da brüt kazanca eklenip eklenmediğine mutlaka bakın nekadar yüksek brüt ücret o kadar fazla emekli maaşı !

YILDA 70 TL ARTIRIN

Çok çabalamak ya da çok fazla günü olmak tek başına maaşa etki etmiyor . Hatta çalışma günü daha az olan kişi günü fazla olandan daha çok emekli aylığına sahip oluyor . Burada sizin brüt maaşınız yani prime esas kazancınız çok mühim . Bahsedildiği gibi aylığınız 3 bin lira ve fazlası ise senelik olarak 60-70 tl kar da olursunuz .

İKİNCİ İŞE SICAK BAKIN

Eğer sağlığınız yerinde çalışmaya elverişli haldeyseniz birden fazla yerde sigortalı çalışmak, prime esas kazancınızı çoğaltacaktır . Kaç yerde sigortalı çalışırsanız çalışın bir ayda 30 günşeklinde baz alınur . Ancak kazancınız toplanacağından fazla olur.

TAVANDAN PRİM ÖDEYİN

İster SSK'lı olun ister Bağ-Kur'lu, en son 3.5 sene içerisinde SGK'ya yüksek tutarda (10 bin 705,50 liradan) kazanç paylaşılır ise , (geçmişi hep asgari ücret yatsa da) tavandan bildirilen her ay adına ileride ödenecek emekli maaşı yaklaşık 15-20 tl miktarında artar. 3.5 senede tavandan kazanç bildirenlerin aylıkları 800 tl ye yakın çoğalma olarak yansır .

SON 3.5 YIL ÖNEMLİ

Hangi işyeri olursa olsun, son 3.5 sene (1261 gün) SGK'lı olursanız emekli maaşınız SGK koşullarından hesaba alınacak . fazla kazanç bildirerek hem daha da erken emekliye ayrılır hem de yüksek miktarda maaş a hak kazanırsınız .

TAHSİS FORMUNA DİKKAT EDİN

Emeklilik konusunda başvuru yaparken tamamlanan 'Tahsis Formu'ndaki bakmakla yükümlü kişi kısmına 'eş', 'çocuk anne baba vs gibi yakınlarınızı muhakkak ekleyin unutmayın. Maaş hesaplanırken ödeme bağlama miktarını çoğaltır