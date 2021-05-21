72 doğumlular dikkat! Hemen emekli olabilirsiniz

Hemen emekli olabilirsiniz

Soru: 13 Mayıs 1972 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 1 Ekim 1985. Toplam 7600 gün primim var. Ne zaman emekli olurum? 2009’da Bağkur’u sildirdim. Acaba bana bir sıkıntı yaşatır mı? DENİZ

Cevap: İlk girişinizde adınıza prim ödemesi varsa, emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5300 gün prim ve 49 yaş şartlarına tabisiniz. Aranan şartları sağladığınızdan, istediğiniz zaman emekli olabilirsiniz. Bu ayın sonuna kadar emeklilik talebinde bulunursanız, emekli aylığınız 1 Haziran 2021’den itibaren bağlanır.

ERKEN EMEKLİLİKTEN YARARLANABİLİR MİYİM?

SORU: 2 Temmuz 1977 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 1 Ağustos 1994. Toplam 3750 gün prim ödemem var. 2006-2007 arasında bir yıl Bağkur ödemem bulunuyor. Erken emeklilikten faydalanabilir miyim? Serkan ATEŞ

CEVAP: Emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5675 gün prim ödeme ve 54 yaş şartlarına tabisiniz. 1565 gün daha prim ödeyerek priminizi 5675 güne tamamlamanız şartıyla 54 yaşınızı dolduracağınız 2 Temmuz 2031’de emekli olabilirsiniz. Ayrıca 3600 günden fazla priminiz olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün. Bu seçenekler dışında maalesef yararlanacağınız erken emeklilik imkanı bulunmuyor.

YAŞA TAKILIYOR MUYUM?

Soru: 19 Aralık 1973 doğumluyum. İlk defa 19 Haziran 2001 tarihinde polis memuru olarak göreve başladım. 18 Aralık 2018’de ihraç oldum. Göreve başlamadan önce yaptığım 540 gün askerlik hizmetimi borçlanmıştım. SGK hizmet dökümünde, yıpranma payının 4 yıl 4 ay 15 gün ve toplam hizmet yılının da 21 yıl 15 gün olduğu (7778 gün prim) bildirildi. İhraç edildikten sonra 19 Ağustos 2019’da 4A kapsamında işe girdim ve halen çalışmaktayım. 4A’lı olarak da şu an 555 gün hizmetim var. 1) Ne zaman emekli olabilirim? 2) Yaşa takılıyor muyum? 3) Hangi sigorta kolundan emekli olabilirim? 4) Hangi sigorta kolundan emekli olmak daha avantajlı? 5) Emekli olduğumda ikramiyemi alabilir miyim? ERHAN55

Cevap: 1) Emekli Sandığı’ndan emekli olmak için 25 tam yıl fiili hizmet süresi ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. Emekli Sandığı’ndan emekli olursanız yıpranma sürenizin yarısı olan 2 yıl 2 ay 8 gün emeklilik yaşınızdan düşülecektir. Emekli Sandığı’na tabi askerlik borçlanması dahil toplam 7778 gün karşılığı 21 yıl 7 ay 8 gün hizmetiniz gözüküyor. Sigortalı çalışmanızla 667 gün daha prim ödeyerek toplam hizmet sürenizi 25 yıla tamamlamanız halinde, Emekli Sandığı’ndan 11 Ekim 2031 tarihinde emekli olabilirsiniz. Bu şartlarla emekli olmak için memuriyetten sonra SSK’ya toplam 1259 günden fazla prim ödememelisiniz. Aksi halde Emekli Sandığı’ndan değil SSK’dan emekli olabilirsiniz. Bu durumda yıpranma süreniz emeklilik yaşınızdan düşülmez ve 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

2) Yıpranma sürenizin yarısı olan 2 yıl 2 ay 8 gün 60 yaştan düşüldüğünde, emeklilik yaşınız 57 yıl 9 ay 22 güne iner. Emekli olmak için bu yaşı beklemek zorunda olduğunuzdan yaşa takılmaktasınız. 3) Emekli Sandığı’ndan emekli olabilirsiniz. 4) Emekli Sandığı’ndan emekli olmanız daha avantajlı. 5) Ancak ihraç olup hizmet birleştirerek emekli olacağınızdan memuriyet süreniz için emekli ikramiyeniz ödenmez.

BAYRAMDA ÇALIŞAN İŞÇİYE NE KADAR ÜCRET ÖDENİR?

SORU: Ramazan Bayramı’nda iki gün çalışarak mesai yapan işçi, kaç yevmiye alır. Yani ücreti ne kadar zamlı ödenir? SELAHATTİN

CEVAP: Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçiye, iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde daha fazla ücret ödenmesi öngörülmemişse, bir iş karşılığı olmaksızın bir yevmiye (günlük ücret), çalışması karşılığı da bir yevmiye olmak üzere toplam iki yevmiye ücret ödenir. Bayramın iki günü çalışan işçiye iş sözleşmesinde daha fazla ücret ödeneceğine dair bir hüküm yoksa, 2 günü bir iş karşılığı olmaksızın, 2 günü de çalışması karşılığı olmak üzere 4 günlük ücreti tutarında ücret ödenir.

GEÇMİŞTEN BAĞKUR KAYDI İÇİN YENİ YASA GEREKİYOR

Soru: Ekim 1999’dan Ekim 2008’e kadar vergi mükellefiyetliğim var. Bu yılları SGK’ya borçlanabilir miyim? Adem BAEMLER

Cevap: Sizin gibi süresi içinde Bağkur’a kayıt ve tescilini yaptırmayanların sigortalılık hak ve yükümlüğü 1 Ekim 2008’den itibaren başlatılmaktadır. Yeni bir yasa çıkartılmadığı sürece 1 Ekim 2008’den önceki bir tarihten Bağkur’a kayıt ve tescil yaptırılması mümkün değil. Sonuç olarak söz konusu dönemi borçlanamazsınız.