3600 ek göstergede Flaş gelişme

Kimlerin ek göstergesi artacak! İşte meslek meslek o tablo!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3600 ek gösterge talimatı milyonlarca memur için sıcak gündem olmuştu. 3600 ek gösterge haberleri konusunu sıklıkla takip eden memur ve memur adayları en güncel bilgilere ulaşmak istiyor. 3600 ek gösterge ile ilgili birden fazla alternatif çalışma kamu çalışanlarının ek gösterge dengesi gözetilerek gündeme gelecek. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Hangi meslek grubunda ek gösterge artışı ne olacak? Emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artacak? İşte meslek meslek tüm detaylar!

Milyonlarca memur ve emekli memurun gözü-kulağı 3600 ek gösterge artışında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ilk olarak toplu sözleşme zammı görüşmelerinde dile getirdiği ve Başkan Erdoğan'ın da 2022 yılı içerisinde çözülmesi talimatını verdiği ek gösterge artışı ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Düzenleme ile tüm kamu çalışanlarının ek gösterge dengesizliği sona erecek. Peki hangi meslek grubunun ek gösterge artışı ne olacak? Düzenlemenin ayrıntıları nele

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) önümüzdeki ay toplanarak 3600 ek gösterge konusunu masaya yatırılacak. Daha önce dört meslek mensubu için bir çalışma yapılmıştı. Toplu sözleşme görüşmelerinde ise tüm memurların ve idareci kadroların da kapsama alınması benimsendi. Bu yüzden de yapılan çalışmalarda kapsam daha geniş tutuluyor.

KİMLERİN EK GÖSTERGE ARTIŞI NE OLACAK?

İŞTE MESLEK MESLEK TABLO!

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcıları ile Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanları, Yüksek Öğretim Kurulu Genel Sekreteri, BüyükŞehir Belediye Genel Sekreteri ve Vergi Dairesi Başkanlarının (Ankara, İstanbul, İzmir,Bursa) ek göstergesinin 4800'den 5300 çıkması masada.

GENEL MÜDÜR YARDIMCLARININ EK GÖSTERGESİ ARTIYOR

Bakanlıklarda görev yapan genel müdür yardımcılarının ek göstergesinin 3600'dan 5300 veya 6400 olması söz konusu.

KARİYER MESLEK MENSUPLARININ EK GÖSTERGESİ 4800 OLAC

En az üç yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda (veya yüksek öğrenimli olup, özel kanunların öngördüğü şartları taşıyanlardan en az sekiz yıl mesleki görev yaptıktan sonra yine bu kanunların öngördüğü usule göre seçilerek) atanan Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık...

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bağımsız Genel Müdürlük ve Büyük Şehir Belediyesiyle Büyük Şehir Belediye sınırları içindeki ilçe Belediyeleri Müfettişleri, Başbakanlık Uzmanları, Adalet Uzmanları, Seçim Uzmanları, Millî Savunma Uzmanları, İçişleri Uzmanları, Dışişleri Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları, Kültür ve Turizm Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanları,) Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, Çevre ve Şehircilik Uzmanları,

Gençlik ve Spor Uzmanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Uzmanları, İhracatı Geliştirme Uzmanları, Orman ve Su İşleri Uzmanları, Diyanet İşleri Uzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Tapu ve Kadastro Uzmanları...

Meteoroloji Uzmanları, Basın ve Enformasyon Uzmanları, Yüksek Kurum Uzmanları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları, Savunma Sanayii Uzmanları, Vakıf Uzmanları, Sınai Mülkiyet Uzmanları...

TİKA Uzmanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları, Yazma Eser Uzmanları, İstihdam Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları, Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Avrupa Birliği Uzmanları...

Yükseköğretim Kurulu Uzmanları,(46) Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları,(30) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Uzmanları, Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları, Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri( ile Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları ve Hazine Kontrolörleri...

Hazine Uzmanları , Sigorta Denetleme Uzmanları ile Aktüerleri, , Dış Ticaret Uzmanları, , Avrupa Birliği İşleri Uzmanları, , Göç Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş ve İş Güvenliği Müfettişleri ve Bakanlıkların Merkez Teşkilatına dahil Genel Müdürlükleri Kontrolörleri ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri ile Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanları,(39) Denizcilik Uzmanları, Sağlık Uzmanları ve Sağlık Denetçileri...

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre atanan İç Denetçiler, Millî Eğitim Uzmanları, Bakanlık Maarif Müfettişleri(53) ve Maarif Müfettişleri,) Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri, Gençlik ve Spor Denetçileri'nin ek göstergesinin 4800'e çıkarılması planlanıyor.

FİZİKÇİ KADROSUNDA ÇALIŞANLARIN EK GÖSTERGESİ 3600 OLACAK

Kadroları teknik hizmetler sınıfında olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci (hareket araştırmacısı), Matematiksel İktisatçı, Ekonomici ve Kimyager unvanını almış olanlarla Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunlarının da ek göstergesi artacak

SAĞLIKTA DA 3600 VAR

Sağlık hizmetleri sınıfında diğer sağlık bilimleri lisansiyerlerinin ek göstergesi de 3600 olacak

AVUKATLARA DA 3600 GELİYOR

AVUKATLIK HİZMETLERİ sınıfında kadroları bu sınıfa dahil olanların ek göstergesi 300O'den 3600 oluyor.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurları ilgilendiren ve onların maaşlarını, emekli aylıklarını ve emekli ikramiyelerini belirleyen bir gösterge rakamı. Memurların maaşları hesaplanırken kullanılan bu rakam yükseldikçe maaş da yükseliyor. Memurların maaşları ve ikramiyeleri hesaplanırken unvanlarına kıdemlerine derecelerine ve ek göstergelerine bakılıyor.

Dolayısıyla ek göstergesi 2200 olan bir memura göre 3600 olan bir memurun emekli maaşı yüzde 20-25 daha fazla oluyor. İkramiye de buna göre artıyor.