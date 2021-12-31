2022 Emekli Olursam Ne Kadar Maaş Alırım? Maaş Sorgulama Ekranı

Emekli olursam ne kadar maaş alırım diye araştırma yapmak isteyenler için çeşitli kurallara göre hesap işlemleri gerçekleştirilir. Emekli olacak vatandaşların maaş hesaplaması ödenen primler ile alakalıdır.

Türkiye geneli içinde bulunan bir çok vatandaş emekli olursam ne kadar maaş alırım sorusunu SGK- BAĞKUR emeklisi için ayrı ele alınması gereken bir konu olarak teşkil etmektedir.

SGK kapsamı içerisinde bulunmakta olan değişen prim ödemeleri emeklilik dönemleri içerisinde yatmakta olan paraya yansımaktadır.

Ne kadar yüksek prim yatmışsa maaş ödemeleri de en yüksekten başlayarak yatacaktır.



Emeklilik Maaşı Nereden Hesaplanır?



Sosyal Güvenlik Kurumu aylık hesap sayfası olan TIKLAYINIZ adresinde boşlukları doldurarak sorgulama yapabilirsiniz.

• TC kimlik numarası

• SSK sicil numarası

• Baba adı

• Nüfus il

• Doğum tarihi girilerek sorgula denir.



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SGK prim gün sayısı için istenen koşulları yerine getiren çalışanlar emeklilik zamanlarını merak etmektedir. Cinsiyet, yaş kriterleri gün sayısı dolanlar için önem teşkil etmektedir. Kadınlarda emeklilik yaşı erkeklere göre daha erken olmaktadır. Gün sayısı da toplamda değişebilmektedir.



• Emekli aylığı öğrenme uygulamasını e devlet üzerinden bulabilmektesiniz. Cinsiyetiniz, doğum tarihi, maluliyet durumları, erken yaşlanma durumlarınızın seçimi ile devam etmelisiniz.

• SSK prim ödeme gün sayınız emekli olup olmadığınız konusunda en önemli kriterler arasındadır. Prim gün sayısını doldurmaya yakın durumda olan vatandaşlar için indirim de olabilmektedir.

• Başka sandıklara ait gün sayınızın olması belirleyici olabilmektedir. Bağkura prim ödemesi yapan, SGK’ya geçen kişilerin eski günleri dikkate alınmaktadır.

• Yurt dışında çalışanlar için geçerlilik durumu konusunda emeklilik aylığı miktarı önem taşımaktadır.

• 3600 günün doldurulduğu tarihe göre emeklilik maaşı miktarı belirleyici olabilmektedir.