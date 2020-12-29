2021 Ocak SSK SGK Bağ-Kur memur emeklisi maaşı ne zaman yatar? Emekli maaşları ne zaman yatacak? Yılbaşını da kapsayacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle maaş ödemesi olan emekliler maaşlarını ne zaman alacağını merak ediyor. SSK SGK Bağ-Kur memur emeklisi maaşı ne zaman yatacak sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Memur emeklilerine müjdeli haber geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamayla maaşların ne zaman yatırılacağına dair merak edilenlere yanıt verdi. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak?

2021 Ocak SSK SGK Bağ-Kur memur emeklisi maaşı ne zaman yatar?

2021 Ocak SSK SGK Bağ-Kur memur emeklisi maaşı ne zaman yatar? Emekli maaşları ne zaman yatacak? Yılbaşını da kapsayacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle maaş ödemesi olan emekliler maaşlarını ne zaman alacağını merak ediyor. SSK SGK Bağ-Kur memur emeklisi maaşı ne zaman yatacak sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Memur emeklilerine müjdeli haber geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamayla maaşların ne zaman yatırılacağına dair merak edilenlere yanıt verdi. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emekli maaşları ne zaman yatacak? 2021 Ocak SSK SGK Bağ-Kur memur emeklisi maaşı ne zaman yatacak gibi sorulara arama motorlarında yanıt aranıyor. Binlerce memur emeklisini ilgilendiren açıklama geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yılbaşında sokağa çıkma yasağı nedeniyle emekli maaşlarının ne zaman yatacağı merak konusuydu.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'da başlayıp, 4 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların kısıtlama günlerine denk gelen aylıklarının erken ödeneceğini duyurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emekli, dul ve yetimlerin aylıklarının her ayın 1'i ila 5'i arasında ödendiğini hatırlatan Bakan Selçuk, "Ocak ayının 1'i ve 3'ü arasında ödenecek olan emekli sandığı aylıklarını sokağa çıkma kısıtlamasından önce ödüyoruz. Böylece banka şubelerinde, kısıtlama sonrası yaşanabilecek yoğunluğun da önüne geçmiş olacağız." dedi.

Bu kapsamda aylıklarını her ayın; 1'inci günü almakta olanlara bugün, 2'nci ve 3'üncü günü almakta olanlara 30 Aralık 2020 Çarşamba günü, 4'üncü ve 5'inci günde ödenmekte olanlara ise kendi ödeme günlerinde, yani 4 ve 5 Ocak 2021'de ödeme yapılacak.

4A KİMLERİ KAPSAR?

4A eski adıyla SSK'ya prim ödeyenleri kapsamaktadır. Bu da bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışan kişilerin çalışma alanını ifade eder. Şimdilerde 4A olarak adlandırılan sistem 5510 sayılı yasa gereği Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) altında yer almıştır.

4B KİMLERİ KAPSAR?

4B grubu çalışanları eski adıyla BAĞ-KUR olarak hatırlayacaksınız. 4B grubu çalışanları, kariyer meslek grubu olarak adlandırılan meslekler dışında kalan kadroları kapsamaktadır. Örnek verecek olursak; mühendis, hemşire, sağlık memuru, teknisyen, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi, ambar memuru vb…

Bu kadro gruplarına ilk defa alınacak kişilerin öncesinde KPSS'ye girerek ÖSYM'nin ilan edeceği KPSS Tercih Klavuzu içinde yer alan kamu kurum ve kuruluşuna ait boş kadroların uygunlarını tercih etmeleri durumunda, puanlara göre bilgisayar ortamında atama yerleştirme işlemi yapılmaktadır.

4C KİMLERİ KAPSAR?

4C grubu çalışanları daha önce Emekli Sandığı'na bağlı çalışanlar olarak adlandırılıyorlardı. Yani 4C çalışanları bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğunda Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın ortak görüşlerine bakılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevde, yine belirtilen ücret ve adet sınırı içinde sözleşme ile çalıştırılan kişileri kapsamaktadır.