2021 Emekli Memur ve işçi maaşları ne kadar olacak?

İşçi, Memur ve Emekliler 2021 maaşlarını merak ediyor. Peki 2021 memur ve işçi emekli maaşları ne kadar artacak. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında net ve brüt emekli maaşları belli olacak, Detaylar haberde

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı TBMM'de görüşülen Plan ve Bütçe komisyonunda. 2021 yılına sayılı günler kala, asgari ücret miktarının ne kadar olacağı merak konusu. mevcut emekli maaşlarına bakıldığında ocak 2021 ayında ne kadar zam geleceği Aralık ayı enflasyon rakamları ile belli olacak.

3 Ocak'ta açıklanacak olan enflasyon verileri kesin zam oranını gösterecek. Aralık enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu tarihte zam durumunu basın açıklayacak. Aynı ay içerisinde emekliler maaş gününde zamlı parasına kavuşacak.

Memur emeklileri ise maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında almaktadır.Ocakta zam oranının belli olması için enflasyon verileri beklendiğinden, maaşlar zamsız olarak yatırılacak. Ardından Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak tarihte zam farkları ödenecek.

2021 EMEKLİ MEMUR İŞÇİ ZAMMI NE KADAR?

Emekli ve memura yapılacak zammın belirlenmesi konusu Aralık ayı enflasyonun açıklanması le beraberinde gelecek. Buna göre 3 Ocak’ta beklenen sorunun cevabı da yanıt bulmuş olacaktır. Kasım ve Aralık ayı enflasyonuna göre zam oranları artacak ya da azalacak. 2021 Yılı Programı’ndaki enflasyon tahminine göre, Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur’lularda yüzde 10.65, memur emeklilerinde yüzde 11.15 olacak.

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