2000 öncesi SSK emeklisi maaşı kaç lira oldu? Bağ-kur tarım emeklisi ne kadar maaş alacak? En düşük memur maaşı kaç TL?

Milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zamma ilişkin dün kritik enflasyon verisi açıklandı. Böylece memur ve emeklilerin enflasyon farkı almalarının önü açıldı. Peki Temmuz ayında memur ve emekliler ne kadar fark alacak? Esnaf emeklisinin mevcut maaşı 2.044 liradan 2.156 liraya çıkacak. 2000 öncesi emekli olmuş SSK emeklisinin maaşı kaç liraya çıkacak? Memur emeklisinin en düşük maaşı ne kadar olacak? Bağkur tarım emeklisi ne kadar ödeme alacak? En düşük memur maaşı kaç lira olacak? Ayrıntıları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında aktardı.
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklilerin enflasyon farkı almalarının önü açıldı. Temmuz ayında memur ve emekliler ne kadar fark alacak? Ayrıntıları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında aktardı.
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in açıklamaları şöyle:
Enflasyon rakamları aslında ekonominin başka alanlarını ilgilendirdiği gibi üç milyon memuru ve yaklaşık 13 milyon da emekliyi ilgilendiriyor. Enflasyon rakamları SSK ve Bağkur emeklilerinin direkt maaş zamlarını belirlerken, memur ve memur emeklilerinin de alacakları enflasyon farkını belirliyor.
Peki nisan enflasyonu açıklandıktan sonra ne ortaya çıktı? Aslında 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyonla birlikte kesim rakamlar belli olacak ama nisan enflasyonu bize 4 aylık rakamları ortaya çıkarttı. Böylece Temmuz zammının ipuçlarını da almış olduk.
4 aylık enflasyın yüzde 5.45 oldu. Bunun anlamı ne? Yüzde 5.45, 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş zammını belirliyor. Yine 5.45 memur ve memur emeklilerinin de alacakları enflasyon farkının kesinleştiğini gösteriyor.
SSK ve Bağkur emeklisi 4 aylık zamlara göre yüzde 5.45 almış oldu. Emekli sandığı emeklisi yüzde 3'lük toplu sözleşme zamları vardı, onun üstüne 2.45'lik enflasyon farkı eklendi. Memurlarda da yine şekilde yüzde 3 üzerine 2.45'lik enflasyon farkı eklendi.
Ocak'tan Temmuz'a kadar oluşacak 6 aylık enflasyon aslında kesin rakamı verecek.
Bu da 3 Temmuz'da açıklanacak. Ama biz bu 4 aylık enflasyona göre de en düşük maaşları hesapladık:
Esnaf emeklisinin mevcut maaşı 2.044 liradan 2.156 liraya çıkacak.
2000 öncesi emekli olmuş SSK emeklisinin 2.420 liralık maaşı 2.552 liraya çıkacak.
Memur emeklisinin en düşük maaşı 3.185 lira oldu.
En düşük memur maaşı da 4.211 lira oldu.
Tabi bu rakamların üstüne Mayıs ve Haziran enflasyonları geldikten sonra Temmuz'da yeniden hesaplanacak ve muhtemelen da daha çok artacak.
Tabi bunlara ek ödeme de dahil.