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13 milyon emekliye müjde! Bayram ikramiyesine 3 zam formülü

13 milyon emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyelerine zam için üç formül düşünülüyor.

13 milyon emekliye müjde! Bayram ikramiyesine 3 zam formülü
19 Nisan 2021 Pazartesi 17:05

CNN TÜRK Muhabiri Gülşen Coşkun, emekli ikramiyeleri için yapılacak zamla ilgili konuşulan 3 formül hakkında bilgilerini paylaştı.

Öncelikle mevcut tabloyu özetleyelim, sonra ihtimalleri ve formülleri göz önüne alalım. Mevcutta bin TL ikramiye ödeniyordu. Bu yıl enflasyon artışı yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti müjdeyi. Yaklaşık 13 milyon emekliyi ve vefat eden sigortalıların yakınlarına ödeniyor ikramiyeler.

Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatıyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı alınan hesaplara yatırılıyor.

Tablo bu şekilde genel olarak. Peki ne kadarlık bir zam olacak? Şu an net değil, sadece ortaya atılan bazı senaryolar, formüller var. Şimdi onları anlatmaya çalışacağız.

Öncelikle 3 başlıkta konuşulan formüller var. Birincisini özetleyelim. 6 ayda bir enflasyon artışının yansıtılması. Baktığımızda ilk ikramiyeye Ocak'taki yüzde 8.36'lık oranın yansıtılması şeklinde.

İkinci ikramiyeye de Temmuz'da belli olacak olan yeni enflasyon oranın yansıtılması olarak özetleniyor.

Bir diğer formül ise yıllık enflasyonun yansıtılması. 2020 yılı enflasyonu yansıtılırsa bu oran da yüzde 14.60 olacak.

Son olarak üçüncü formülde ise 2018 yılından bu yana meydana gelen enflasyonun ikramiyelere yansıtılması yönünde bir talep var.

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