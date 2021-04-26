1.000 TL'lik bayram ikramiyesi ile ilgili kritik ayrıntı! Değişiklik gerekiyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı; "Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz.

En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim."

İkramiye artışı için kanun değişikliği gerekiyor

Emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi 5510 sayılı Kanunun Ek 18 inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre Sosyal Güvenlik Kurumunca bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000’er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenmektedir. Bu ödemede artış yapılabilmesi için kanuni değişiklik yapılması gerekmektedir.