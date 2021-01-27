Ziraat Bankası yeni faiz kararını açıkladı! faizler Uçtu

Vakıfbank’ın ardından Ziraat Bankası da yeni yılda uygulanacak faiz oranlarını müşterileriyle paylaştı. Buna göre aylık akdi faiz oranı yüzde 1,46’dan 1,89’a, gecikme faizi ise yüzde 1,76’dan 2,19’a yükseldi. Ziraat Bankası yeni faiz kararını açıkladı. Kartı olanlar dikkat

Yeni yılla beraber bankalar da uygulayacakları aylık ve gecikme faiz oranlarını açıklamaya başladı. Vakıfbank’ın ardından Ziraat Bankası da yeni faiz oranlarını müşterilerine iletti.Ziraat Bankasının mesajında, “Değerli müşterilerimiz 24.02.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kredili Mevduat Hesabı aylık akdi faiz oranı %1,89, gecikme faiz oranı %2,19 olarak uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.

BİR ÖNCEKİ AÇIKLAMADA 3 ARALIK’TA YAPILMIŞTI

Ziraat Bankası tarafından yapılan bir önceki açıklamada "03.12.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kredili Mevduat Hesabı aylık akdi faiz oranı yüzde 1,46, gecikme faiz oranı yüzde 1, 76 olarak uygulanacaktır." denilmişti.

İLK OLARAK VAKIFBANK AÇIKLAMIŞTI

Vakıfbank tarafından yapılan açıklamada ise, “25 Ocak 2021 itibarıyla Ek Hesap faizi aylık yüzde 1,59 yerine yüzde 1,79; gecikme faizi aylık yüzde 1,89 yerine yüzde 2,09 olarak uygulanacaktır” ifadeleri kullanılmıştı.

