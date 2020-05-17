ziraat bankası 10 bin tl kredi başvurusu sorgulama , Ziraatbankası kredi başvurum ne zaman onaylanır 2020

Ziraatbankası sicili bozuk olanlara 10 bin tl kredi veriyor mu,ziraatbankası kredi başvurusu hala neden değerlendiriliyor yazıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hem sağlık açısından hemde ekonomik olarak dünyayı çok sıkıntılı bir süreç ile karşı karşıya bırakan salgın hastalık koronavirüsü ekonomik önlemleri için bankalar,vatandaşlara uygun faizle kredi vermeye devam ediyor.

DEVLET BANKASI OLAN ZİRAATBANK'DA VATANDAŞA UYGUN FAİZLE KREDİ DAĞITMAYA DEVAM EDİYOR!

Hiçbir özel bankanın yapamadığını yapan Ziraatbankası,sicili bozuk olan vatandaşa bile kredi imkanı sundu.Başvuran herkes hemen hemen kredi almaya hak kazandı.Ancak başvuruların inanılmaz noktalara ulaşması bankayı zorlamaya başladı.

GELİRİ 5,000 TL'NİN ALTINDAKİ HERKESE KREDİ VERME PLANLANMIŞTI AMA ÖYLE OLMADI

Aylık geliri 5,000 TL 'nin altında her haneye düşük faizle ve 6 ay ertemeleli 10 bin TL kredi vermek isteyen banka,malesef talepleri karşılamada çok zorlanmaya başladı.

Bunun nedenleri olarak şunları sıralayabiliriz.

Geliri ne olursa olsun herkesin kredi almak istemesi

Diğer özel bankaların faizlerinin yüksek olması

Diğer özel bankalar sicil affına rağmen hala kredi notunu dikkate alarak kredi vermek istemesi

Ziraatbankası personelinin bu inanılmaz talebe yetişmekte zorlanması.

Bankanın çok düşük faizle kredi veriyor olması

Kredi taksitlerinin 6 ay sonra başlayacak olması

ZİRAATBANK TALEBE YETİŞEMİYOR 10 BİN TL TALEP EDENE 3000 TL VEREBİLİYOR

Evet geçen ay bizzat denedik.10000 TL için Ziraatbankası mobil şubeden başvurumuzu yaptık.Yaklaşık 10 gün bekledik ve sonuç olumlu oldu.Ancak krediyi kullanmak istediğimizde bize verilen kredi miktarının 3000 TL olduğunu gördük..Aynı olay diğer başvuran arkadaşlarımızın da başına gelmiş.Talep eden kimine 3 BİN TL, kimine 5 BİN TL,kimine de 7 BİN tl kredi kullandırıldığını öğrendik.

Bankayı eleştirmeye hakkımız yok,çünkü akşama kadar sizin yanındayız,şöyle kredi veriyoruz,kart veriyoruz diye televizyonlarda reklamlarda kıyamet koparan özel bankalar bu zor süreçte resmen sınıfta kaldı.Buna rağmen devlet bankaları yine vatandaşlarının yanında olduğunu gösterdi!

ziraat bankası 10 bin tl kredi başvurusu sorgulama

Sosyal mesafeyi koruma ve yasaklar nedeni ile zaten vatandaşın büyük bir çoğunluğu bankanın internet sitesinden yani https://www.ziraatbank.com.tr/ adresinden başvurularını tamamladılar.Ya da bankanın mobil uygulaması olan akıllı telefonlardan da başvurular yapıldı.

Ziraatbankasına yaptığınız 10 BİN TL kredi başvurusunu sorgulamak çok kolay.Bankanın mobil uygulamasına giriniz,Sağ alt köşede bulunan menü ikonuna tıklayın,çıkan sekmelerde alt tarafta Başvurular sekmesine tıklayın açılan yeni menü de başvuru takip sekmesine tıklayın, orada başvurduğunuz kredi ya da kredi kartlarını göreceksiniz.

Başvurduğunuz ürünle ilgili bilgi

1-REDDEDİLDİ - ONAYLANMADI

2-DEĞERLENDİRİLİYOR

3-ONAYLANDI

Göreceksiniz.Reddedildi ise zaten herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok.Krediniz onaylanmamış anlamına geliyor.Değerlendiriliyor yazısını görürseniz biraz daha beklemeniz gerekiyor.Onaylandı ise kredinizi kullanabilirsiniz.

Ziraatbankası kredi başvurum ne zaman onaylanır 2020

Yukarıda da belirttiğimiz gibi krediye olan talep,sonucun gecikmesine sebebiyet veriyor.Çünkü her vatandaş düşük faizli krediden faydalanmak istiyor.Ancak krediniz onaylandı ise şubeye bile gitmeden internet şubesi üzerinden gerekli evrakları online onaylayarak,seçtiğiniz bir hesaba anında geçiyor.

Yani krediniz onaylandı ise 5 dakika içerisinde hesabınıza geçiyor ve banka kartınızla bir ZİRAAT ATM'den size kullandırılan krediyi anında çekebiliyorsunuz.

ziraatbankası kredi başvurusu hala neden değerlendiriliyor yazıyor

Yukarıda bunun sebeblerini sıraladık.Malesef aşırı yogunluktan dolayı,banka kredi talepleri için çok geç cevap verebiliyor.Başvuran sayısı açıklanmasa da biz 10 milyonun üzerinde vatandaşın düşük faizli koronavirüsü kredisine başvurduğunu düşünüyoruz.

17 nisan da başvurulan kredi sonucuna bu gün yani 17 mayıs tarihinde baktığınız da ( ki aradan 1 ay geçmiş) hala değerlendiriliyor yazıyor.Olumsuz bir durum yok ancak ilgili banka kredinin hala değerlendirilğini söylüyor.

ziraatbankası kredi başvurusu hala neden değerlendiriliyor yazıyor diye google ye soran vatandaşlarımızın bir süre daha beklemelerini öneririz.Çünkü hemen hemen her vatandaşa 10 bin tl olmasa da daha az miktar da olsa kredi kullandırılıyor.Eğer başvurunuzun üzerinden çok çok süre geçmesine rağmen hala değerlendiriliyor yazıyorsa,şubenizle iletişime geçmenizi öneririz.

KAYNAK: kamusaati.com