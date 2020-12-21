Zam oranlarına göre 2021 yılı için asgari ücret hesaplaması 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret için hangi oran asgari ücreti nereye getirir hesaplamasını sizler için yaptık

Zam oranlarına göre 2021 yılı için asgari ücret hesaplaması

Zam oranlarına göre 2021 yılı için asgari ücret hesaplaması 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret için hangi oran asgari ücreti nereye getirir hesaplamasını sizler için yaptık

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı.

Geçen yıl yüzde 15,03 oranında zam yapılan asgari ücrette bu yıl da pazarlıklar kıran kırana devam ediyor.

2021 asgari ücret tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek.

2021 yılında bir çalışanın alacağı en düşük maaşın belli olacağı görüşmelerde son toplantı yarın yapılacak.

Komisyon, toplantısını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (TÜRK-İŞ) ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Son toplantı, ilk iki toplantı gibi online yapılacak.

TÜİK VERİLERİ DİKKATE ALINACAK

Yarınki toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu temsilcilerinin, asgari ücret görüşmelerinde dikkate alınan "bir işçinin aylık gıda harcama tutarını" bu toplantıda sunması bekleniyor.

TÜİK’in önceki yıllardaki gibi üç ayrı grupta hesaplama yapacağı öğrenilirken, işçi ve işveren kesiminin de bu hesaplama üzerinden rakam telaffuz edeceği belirtiliyor.

PARTİLERİN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ

Her yıl taraflar arasında şiddetli tartışmalara sahne olan asgari ücret toplantıları öncesi, siyasi partilerden de teklifler gelmeye başladı.

CHP asgari ücretin en az 3 bin 100 lira olması gerektiği, İyi Parti de en az 3 bin lira olması önerisinde bulundu. HDP 4 bin lira olmasını isterken Saadet Partisi 8 bin lira teklif sunarak en yüksek teklifi veren parti oldu.

ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE 2 BİN 542 LİRA

2021 yılı enflasyon hedefine göre asgari ücrete yüzde 9,4 oranında artış yapılabilir.

Enflasyon hedefine göre zam yapılması durumunda brüt asgari ücret 3 bin 299 liraya, net asgari ücret 2 bin 542 liraya yükselecek.

YÜZDE KAÇ ZAM GELİRSE ASGARİ ÜCRET NE OLUR

2020'de asgari ücret net 2 bin 324 liraydı. Yeni yapılacak zam oranlarının ihtimallerine karşı asgari ücretin ayrıntılı hesabı şu şekilde;

Yüzde 7 zam: 2486.68 lira

Yüzde 8 zam: 2509.92 lira

Yüzde 9 zam: 2533.16 lira

Yüzde 10 zam: 2556.4 lira

Yüzde 11 zam: 2579.64 lira

Yüzde 12 zam: 2602.88 lira

Yüzde 13 zam: 2626.12 lira

Yüzde 14 zam: 2646.36 lira

Yüzde 15 zam: 2672.6 lira

Yüzde 16 zam: 2695.84 lira

Yüzde 17 zam: 2719.08 lira

Yüzde 18 zam: 2742.32 lira

Yüzde 19 zam: 2765.56 lira

Yüzde 20 zam: 2788.8 lira

Yüzde 21 zam: 2812.04 lira

Yüzde 22 zam: 2835.28 lira

Yüzde 23 zam: 2858.52 lira

Yüzde 24 zam: 2881.76 lira

Yüzde 25 zam: 2905 lira

Yüzde 26 zam: 2928.24

Yüzde 27 zam: 2951.48 lira

Yüzde 28 zam: 2974.72 lira

Yüzde 29 zam: 2997.96 lira

Yüzde 30 zam: 3021.1 lira

Yüzde 31 zam: 3044.44 lira

Yüzde 32 zam: 3067.68 lira

Yüzde 33 zam: 3090.92 lira

Yüzde 34 zam: 3114.16 lira

Yüzde 35 zam: 3137.4 lira