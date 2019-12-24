Yurt Dışından Getirilecek Cihazlara Ek Vergi Geldi

Yurt dışından getirilen teknolojik cihazlara ek bandrol vergisi düzenlemesi yayınlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; bu kapsamda getirilecek TV'lerden ekran büyüklüğüne göre 8-80 euro arasında, radyo ve oto radyolardan 1-2 euro, videolardan 18 euro, TV ağırlıklı birleşik cihazlardan 9-21 euro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlardan ise 1-18 euro arasında değişen miktarlarda ücret tahsil edilecek.

CEP TELEFONLARINDAN 20 EURO

Karara göre; cep telefonlarından 20 euro, bilgisayar ve tabletlerden 10 euro, mp3 çalar, navigasyon cihazları, dvd-vcd oynatıcılar ve ev sinema sistemlerinden 2-15 euro, bunun dışında kalan elektronik kapsamdaki her türlü cihazdan 18 euro ücret alınacak.

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