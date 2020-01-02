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Yumurta Fiyatlarında şok Yılbaşı Kararı!

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı Afyon, toptan yumurta satışında KDV'nin yüzde 1'e indirilmesinin fiyatlardaki dalgalanmanın önüne geçeceğini söyledi.Yumurta Fiyatları Düştü Hem Üreten Hem Tüketen Memnun Kaldı! Yumurta Fiyatlarında şok Yılbaşı Kararı! yumurta fiyatlarına ne oldu yumurta kaç kalori

Yumurta Fiyatlarında şok Yılbaşı Kararı!
02 Ocak 2020 Perşembe 17:06

Yumurta Fiyatlarında Şok Yılbaşı Kararı!

Yumurta Fiyatları Düştü  Hem Üreten Hem Tüketen Memnun Kaldı! Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı Afyon, toptan yumurta satışında KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi fiyatlardaki dalgalanmaya engel olacagını açıkladı.

Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı Afyon,toptan yumurta satışında KDV'nin yüzde 1'e indirilmesinin fiyatlardaki dalgalanmanın önüne geçeceğini  bir nebze durdurabileceğine değindi,

Başkanın yaptığı konuşma da, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile toptan yumurtada yüzde 8 olarak uygulanan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini, üreticiler olarak sevinçle karşıladıklarının altını çizdi.

KDV oranının düşürülmesinin hem üreticiyi hem de tüketiciyi memnun edeceğine değinen  Afyon, şöyle dedi:

"Piyasada kayıt dışılık kalkacağı için fiyat istikrarı oluşacak. Zaten piyasada hak ettiği fiyatta dahi olmayan yumurta, tüketici tarafından pahalı görülmeyecek. Fiyat istikrarsızlığının önüne geçilecek gelecekte fiyat dalgalanmaları engellenmiş olacak . KDV oranının yüzde 1 olmasıyla bütün yumurtalar kayıt içine girecek. Tüketici standart fiyatta yumurta tüketecek. Üretici zarar edince hayvanını kesiyordu, hayvan varlığı azalıyordu. Bunun sonucunda da arz konusunda az lık yaşanıyordu. Fiyatların dalgalanmasında bunun da etkisi vardı. Geç alınmış bir karar ancak bizim için çok sevindirici.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #umurta Fiyatları Düştü #yumurta
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