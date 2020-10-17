Yumurta fiyatları neden yükseliyor?

Son günlerde yumurta fiyatlarındaki artış dikkat çekerken üreticiler ise konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Yumurta fiyatlarındaki son dönemde ortaya çıkan artış ciddi tepkilere yol açarken üreticilerinden yumurtanın artışına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye’nin yumurta fiyatlarının belirlendiği Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde yumurtanın tane fiyatı büyüklük ve kalitesine göre 40-56 kuruş arasında değişiyor. Fiyatlara son 1 ayda neredeyse yüzde 30 zam geldiği öğrenilirken, kentte yumurtanın marker ve şarküterilerdeki koli fiyatı ise 16-20 TL arasında değişiyor. Yumurtanda yaşanan önlenemez fiyat artışı ile ilgili fiyatlarının belirlendiği ve adeta Türkiye’nin yumurta borsası konumundaki Başmakçı ilçesindeki kooperatifler ve birlikler ise fiyatlarda yaşanan artışla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken fiyatların yükselmesinin nedeninin kendileri yani üreticiler ile alakalı olmadığını savundular.

Yumurtanın kolisinin 19 TL’den satılmasına ise vatandaşlar tepki göstererek fiyatların anormal olduğunu dile getirdiler. Vatandaşlar neredeyse her gün tükettikleri yumurtada yaşanan fiyat artışının kendilerini zora soktuğunu ve bu yüzden yumurta alamadıklarından dert yakındılar.