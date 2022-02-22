0
0
fakirlik maaşı
fakirlik maaşı
0
EYT2022
EYT2022
0
subat2022
subat2022
0
trafik cezaları
trafik cezaları
1
0
cezayı kim öder
cezayı kim öder
0
sigara fiyat
sigara fiyat
0
muayene
muayene
0
mülakat soru cevap
mülakat soru cevap
2
polis
polis
0

Yumurta fiyatları için şok tahmin fiyatını ikiye katlayacak ?

Yumurta fiyatları için şok tahmin fiyatını ikiye katlayacak ? Yumurta fiyatları neden düşmüyor? Yumurta fiyatlarındaki artış gündemdeki yerini koruyor. Sektör temsilcileri, marketlerin, kar marjlarından kaynaklı KDV indirimlerini fiyatlara tam olarak yansıtmadığı görüşünde...

Yumurta fiyatları için şok tahmin fiyatını ikiye katlayacak ?
22 Şubat 2022 Salı 21:11

Bazı firmaların yumurta fiyatlarını artırarak KDV indiriminin olumlu etkisini ortadan kaldırdıkları iddia ediliyor.

Konu hakkında tüketicilerden de çok sayıda şikayet geliyor. artık tüketici tane olarak almayada başladı öyle ki yumurta yemeye korkar oldu!

Peki yumurta fiyatları neden düşmüyor?

YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon konuyla ilgili şunları söyledi:

"KDV indiriminden önce 38 liraydı,sonra 46 lıraya çıktı. KDV indirimi ile bırlıkte 42 TL'ye düştü. Yüzde 7 indirim raflara yansıdı, halkımız yüzde 7 daha pahalı yemekten kurtuldu. Ancak maliyetlerden kaynaklı, marketlerin kar marjlarından kaynaklı fiyat artışına engel olamadı."

"Marketler kar marjlarını makul seviyelere düşürmeli"

Yumurta fiyatlarındaki düşüş konusunda işin marketlere düştüğünü belirten Afyon, "Burada iş sadece marketlerımize düşüyor. Ekonomimizi iyi değerlendireceğimiz günlerde kar marjlarını gözden geçirerek, 1-2 aylığına ideal seviyeye düşürerek bu sürecı atlatmamız gerekiyor" dedi.

Üreticinin korunması için desteklerin artırılması da sektörün talepleri arasında...

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.