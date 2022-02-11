Yozgat'ta ucuz yağa yoğun ilgi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son dönemde vatandaşın en çok şikayet ettiği elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dönmez, "2021'de elektrik ve doğal gaz faturalarında 100 milyar liralık destekte bulunduk. Bu destek hane başı yaklaşık yıllık 5 bin liradır. Elektrikte yaklaşık yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75'lik devlet desteği devam ediyor" dedi. Dönmez ayrıca ısınma yardımı miktarının yıllık 450 ila 1150 lira arasında olacağını ifade etti.