Yetkili isim benzin, LPG ve motorin için gelecek zamları açıkladı!

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan erken emeklilik hayali kuranlar için müjdeli bir haber geldi. Çocuğu olan herkesi ilgilendiren bu gelişme ile SGK, emeklilikte yaş ve prim şartının düşürüldüğünü duyurdu. Sigortalı çalışırken doğum yapan kadınlara en fazla 3 çocuk için borçlanma imkanı tanınacak. 3 çocuğu olan bir kadın, her çocuğa 2 yıl olmak üzere toplamda 6 yıl erken emekli olabilecek.