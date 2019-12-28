Yerli otomobil tanıtıldı. Yerli otomobilin üretileceği il Bursa olarak belirlendi. Peki Yerli otomobilin özellikleri ve modeller neler? Yerli otomobil için vergi ve ÖTV muafiyeti olacak mı? Otomobilin adı ne olacak? Fiyatı ne kadar olacak?.Yerli otomobilin tasarımında Türk detayları Heyecanla karşılanan yerli otomobil farları kurda, gündüz farları ise Osmanlı bıyığına benzetildi.

Yerli otomobilin tasarımında Türk detayları Heyecan Yarattı

Yerli otomobil tanıtıldı. Yerli otomobilin üretileceği il Bursa olarak belirlendi. Peki Yerli otomobilin özellikleri ve modeller neler? Yerli otomobil için vergi ve ÖTV muafiyeti olacak mı? Otomobilin adı ne olacak? Fiyatı ne kadar olacak?.Yerli otomobilin tasarımında Türk detayları Heyecanla karşılanan yerli otomobil farları kurda, gündüz farları ise Osmanlı bıyığına benzetildi.

Türkiye'nin otomobili dün görücüye çıktı. Otomobillerin tasarımları oldukça beğeni yağdı.

"OSMANLI BIYIĞI VAR"

TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, yerli otomobilin tasarımdaki Türk etkilerini şu sözlerle anlattı: "Hedef kitlemiz otomobili güçlü kuvvetli hayvanlara benzettiler. Kurt, kaplan, aslan gibi hayvanlara benzesin istediler. Baktığınız zaman pars da kurt da kaplan da olur. Gözlerde güçlü bir kedi var. Günlük kullanım farları da Osmanlı bıyığı."

"TÜRKLER CİDDİ OTOMOBİL SEVİYOR''

Yerli otomobilin tasarımının Vietnamlı üretici VinFast'tan çalıntı olduğu iddialarına karşılık cevapla Karakaş; "Biz bunları biliyoruz. Biz Türkiye'deki hedef kitlemizin kriterleri ne yönelik olarak bu aracı ürettik. Bizim arkadaşlarımız belirledi. Asyalı aracın önüne baktığınız gülümser, tipik Asyalı. Bizim hedef kitlemiz gülümseyen bir araç istemedi. Vakur duruşu olan, ciddi görüntüde bir otomobil istedi. Bizim aracımızın önü daha keskin hatlar var. "

Otombilin tasarımının tescil edildiği de anlaşılan CEO Karakaş, Avrupalı ve Türk kullanıcıların daha sert görünümlü otomobilleri daha çok sevdiğinin de altını çizerek ekledi .

Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobilin tanıtımı dün yapılmıştı. Toplantıda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından şunları iletti;

Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz.

Bu iş için 100'ün üzerinde Türk mühendis gecesini gündüzüne kattı.Diyerek ekledi.Vatanımıza Milletimize Hayırlı olsun.