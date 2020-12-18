Yeni yıl kampanyaları! İşte en uygun faiz oranları Birçok kamu ve özel banka yeni yıl nedeniyle kredi faiz oranlarında kampanya başlattı. İşte 17 Aralık itibarıyla en uygun konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları...

Yeni yıl kampanyaları! İşte en uygun faiz oranları

Yeni yıl kampanyaları! İşte en uygun faiz oranları Birçok kamu ve özel banka yeni yıl nedeniyle kredi faiz oranlarında kampanya başlattı. İşte 17 Aralık itibarıyla en uygun konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları...

Birçok kamu ve özel banka yeni yıl nedeniyle kredi faiz oranlarında kampanya başlattı. İşte 17 Aralık itibarıyla en uygun konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları...



Yılbaşı yaklaşırken bankalar da kredi oranlarında adeta kampanya yarışına girdi. Pandemi sürecinde yüzde 40'ları aşan ihtiyaç kredisi kullanımının ardından bankalar da kendi kampanyalarını yaparak öne geçmeyi hedefliyor. Bu kapsamda bankalar tüketici, araç, ve konut faizlerine değişikliğe giderek, faiz oranlarını bir miktar düşürdü. Bunlar arasında, Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank gibi isimler bulunuyor. İşte banka banka güncel faiz oranları...

17 Aralık 2020 Ziraat Bankası kredi faiz oranları

Konut kredisi: 1,65 Tüketici kredisi: 1,75 Taşıt kredisi: 1,75

17 Aralık 2020 Halkbank kredi faiz oranları

İhtiyaç kredisi: 1,77 Taşıt kredisi: 1,77 Konut kredisi: 1,52

17 Aralık 2020 Vakıfbank kredi faiz oranları

İhtiyaç kredisi: 1,52 (Yeni yıl kampanyası) Taşıt kredisi: 1,48 SarıPanjur Konut Kredisi: 1,49

17 Aralık 2020 iş bankası kredi faiz oranları

İhtiyaç kredisi: 1,50 Taşıt kredisi: 1,55 Ev kredisi: 1,40

17 Aralık 2020 Akbank kredi faiz oranları

Direkt kredi: 2,07 İhtiyaç kredisi: 1,96 Taşıt kredisi: 1,51 (0 KM araç) - 1,53 (2, el araç) Konut kredisi: 1,41 Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2,07

17 Aralık 2020 Garanti Bankası kredi faiz oranları

İhtiyaç kredisi: 1,49'dan başlıyor Konut kredisi: 1,49 Taşıt kredisi: 1,64

7 Aralık 2020 TEB kredi faiz oranları

İhtiyaç kredisi: 1,35 Taşıt kredisi: 1,50 Konut kredisi: 1,49