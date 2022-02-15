Yeni elektrik faturası tarifeleri belli oldu! İşte hazırlanan yeni paket Yeni elektrik faturası tarifeleri belli oldu! İşte hazırlanan elektrik faturası paket
Yüksek elektrik faturalarına indirim geliyor. İndirimin ne kadar olacağını Çarşamba günü (yarın) yapılacak olan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Enerji yönetiminin yüksek elektrik fiyatlarına yönelik hazırladığı paketi alternatifli olarak kabinenin gündemine gelecek. İşte elektrikte indirimli fatura önerileri...
GÜNLÜK SINIR YÜKSELTİLİYOR
Yüksek elektrik faturalarına yönelik bir süredir yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Esnafa Kademeli Tarife ile ilgili alternatifli çalışmalar yapılıyor. Oranlar yarın (çarşamba) kabineye anlatılacak. Ayrıca konutlarda bir KDV indiriminin de gündeme gelebileceği belirtiliyor. Konutlar için bir başka alternatif, günlük 7 kw’lik alt kademe sınırının 8 kw’ya yükseltilmesi. Bu da sınırın 240 kw’ya çıkacağı anlamına geliyor.
Konutlar için alternatifli tarifeler...
Yüksek elektrik fiyatları ile çalışmaya yönelik kabinede sunum yapılacağı ifade edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yapması beklenen sunumda konutlar için alternatifli modellerin anlatılacağı belirtiliyor.
Günlük tüketim sınırı 1 kw artırılıyor
Gelen tepkilerden sonra 150 kw’luk sınır 210 kw’ya yükseltildi. Günlük tüketim 5 kw’ydu, 7 kw’ya çıkarıldı. Yapılan çalışmalarda günlük tüketim sınırının 8 kw’ya çıkarılmasının üzerinde durulduğu dile getiriliyor. 30 gün üzerinden 8 kw’ya yükseltilmesi halinde 210 kw’luk sınır 240 kw’ya çıkmış olacak.
Konutlarda bir başka alternatifin de KDV indirimi olduğu belirtiliyor. Elektrik fiyatları üzerinden yüzde 18 KDV alınıyor. Başka ülkelerde KDV indirimine yönelik adımlar atılıyor. KDV çalışmaları sırasında elektrikte indirim konusunun gündeme gelmediği belirtiliyordu. Elektrikte yapılacak bir KDV indiriminin her alanın girdisi olan bir mal ve hizmette oran indiriminin suistimale açık olduğu bu nedenle sıcak bakılmadığı ifade ediliyor. Ancak yeni çalışmalarda KDV indiriminin sadece konutlarla sınırlı kalması yönünde bir plan üzerinde durulduğu öğrenildi. Tüm abone gruplarında bir indirimin mümkün olmadığı vurgulandı.
Esnafa kademeli tarife
Cemevleri ticarethane statüsünden çıkarılacak
Yapılacak çalışmalarla abone gruplarında bugüne kadar "ticarethane" statüsünde yer alan Cemevi, dernek ve vakıflar bu gruptan çıkarılarak. Daha düşük faturalandırılan bir abone grubuna geçirilecek.
Aile Bakanlığı'nın destekleri artacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyon haneye 2.3 milyar liralık elektrik desteği faturası yardımında bulunurken, destek verilen hane sayısı ve miktarının artırılmasına yönelik de çalışma yapıldığı öğrenildi. 2022 için yardımın üst limiti 206 TL olarak belirlenirken, 1-2 kişi oturan haneler için ise alt limit 103 TL olarak belirlenmişti. Yapılacak çalışmayla bu miktarların da artırılması bekleniyor.