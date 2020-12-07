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Yasak Öncesi fiyatlara ikili gizli zam yapıldı!

Yasak Öncesi fiyatlara ikili gizli zam yapıldı! Market Benzin ve motorin fiyatına 'gizli' zam! Cuma gecesi fiyatlara yansıdı

Yasak Öncesi fiyatlara ikili gizli zam yapıldı!
07 Aralık 2020 Pazartesi 14:27

Yasak Öncesi  fiyatlara ikili gizli zam yapıldı!

Yasak Öncesi  fiyatlara ikili gizli zam yapıldı! Market  Benzin ve motorin fiyatına 'gizli' zam! Cuma gecesi fiyatlara yansıdı

Benzin ve motorin fiyatına 'gizli' zam! Cuma gecesi fiyatlara yansıdı

Benzin ve motorin fiyatına gizli zam geldi. Gelen zam cuma gecesi fiyatlara yansıdı.

Akaryakıt fiyatlarına gizli zam geldi. Bazı akaryakıt dağıtım şirketleri cumartesi günü yani cumayı cumartesiye bağlayan gece yarısı benzin ve motorine zam yaptı. TÜPRAŞ'ın benzin ve motorinin çıkış fiyatlarında değişiklik yapmamasına karşın cuma gecesi bazı akartakıt şirketleri bir-iki kuruş düzeyinde zam yaptı.

POMPA FİYATINA YANSITILDI

HaberTürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre, bazı akaryakıt şirketleri tarafından yapılan bu zam kamuoyu ile paylaşılmadı. Sektör kaynakları, TÜPRAŞ çıkışlı fiyatlarda bir değişiklik olmadığını, bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinin bu artışı yaptığını ve pompa satış fiyatlarına yansıttığını belirtti.

BU HAFTA BENZER ADIMLARDİĞER SEKTÖRLERE  GELEBİLİR!

Diğer dağıtım şirketlerinin de bu hafta benzer adımı atabileceği belirtiliyor.
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