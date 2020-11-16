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Yarın büyük indirim Benzine 32 kuruş indirim Yapılacını açıkladı !

Yarın büyük indirim geliyor! Benzine 32 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Büyük İndirim geliyor

Yarın büyük indirim Benzine 32 kuruş indirim Yapılacını açıkladı !
16 Kasım 2020 Pazartesi 11:16

 Yarın büyük indirim  Benzine 32 kuruş indirim Yapılacını açıkladı !

 Yarın büyük indirim geliyor! Benzine 32 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Büyük İndirim  geliyor

Benzine 32 kuruş indirim gelmesi bekleniyor

Benzin fiyatlarına 17 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

Motorin grubunda ise 16-17 Kasım tarihleri arasında fiyat değişimi beklenmiyor.

Benzin fiyatlarına 17 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Motorin grubunda ise 16-17 Kasım tarihleri arasında fiyat değişimi beklenmiyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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