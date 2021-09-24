Yabancı bankalardan yeni faiz tahmini Yabancı bankalardan yeni faiz tahmini Goldman Sachs, Merkez Bankası'nın (TCMB) ekim ve kasımda 50'şer baz puan faiz indirmesini bekliyor. JP Morgan yıl sonuna kadar politika faizinin yüzde 17'ye, İngiliz bankası Barclays ise yüzde 15'e düşeceğini öngördü.

Goldman Sachs, Merkez Bankası'nın (TCMB) ekim ve kasımda 50'şer baz puan faiz indirmesini bekliyor. JP Morgan yıl sonuna kadar politika faizinin yüzde 17'ye, İngiliz bankası Barclays ise yüzde 15'e düşeceğini öngördü.

Uluslararası yatırım bankaları, Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyondaki yükselişe rağmen aldığı faiz indirim kararının ardından faiz tahminlerinde değişiklik yaptı.

Merkez, enflasyondaki yükselişe rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uzun süredir istediği faiz indirimlerine eylülde 100 baz puan ile başladı. Ekonomistler politika faizinin sabit kalacağını tahmin ediyordu.

Goldman Sachs, TCMB’nin politika faizini 2022 yılı ortasına kadar kademeli olarak yüzde 15’e indirmesini beklediğini açıkladı.

İngiliz bankası Barclays, TCMB’nin dün açıkladığı sürpriz faiz indiriminin ardından dördüncü çeyrekte politika faizini yüzde 15’e düşüreceğini tahmin ederken ve TL’nin artan bir baskıyla karşı karşıya kalmasını beklediğini belirtti.

JPMorgan ise faiz indiriminin ardından TCMB’nin politika faizi oranlarını yıl sonuna kadar yüzde 17’ye düşürmesini beklediğini ve enflasyon tahminlerini yukarı revize ettiğini açıkladı.

EKİM VE KASIMDA 50 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLENTİSİ

Goldman, faiz indirim kararından önce para politikasındaki gevşeme döngüsünün aralık ayında başlayacağını tahmin ediyordu.

Goldman analistleri dün yayımladıkları notta, “Alınan kararın ardından, artık ekim ve kasımda 50 baz puanlık bir indirim ve ardından yüzde 15’lik nihai faiz oranına ulaşılana kadar ayda 25 baz puanlık bir indirim bekliyoruz” dedi.

Goldman Sachs’in dünkü faiz indiriminden önce TCMB’nin 2022 sonuna kadar yüzde 15 oranına ulaşmasını öngörüyordu.

Barclays’den Ercan Ergüzel, PPK metninden daha önce yer alan iki taahhütün, yani enflasyonda önemli bir düşüş gerçekleşene kadar sıkı para politikasını ve pozitif bir reel oranının sürdürüleceği taahhütünün çıkarıldığına dikkat çekti.

Ergüzel notunda, “Önümüzdeki toplantılarda 100 baz puanlık indirimlerle aynı hızda devam edeceğini bekliyoruz. TCMB’nin önümüzdeki üç toplantıda 100 baz puanlık üç indirim daha uygulayarak politika faizini yıl sonunda yüzde 15 oranına düşürmesini bekliyoruz” dedi.

Ergüzel, Türkiye’nin cari açığı, azalan döviz rezervleri, yüksek döviz borcu ve yükselen fiyat baskıları nedeniyle yatırımcıların çift haneli enflasyon karşısında gevşeme politikası benimseyen TCMB’ye hata payı bırakmayacağına dikkat çekerek, “Bize göre TL’yi önemli bir değer kaybı baskısına maruz bırakıyor” dedi.

ENFLASYON YÜZDE 20’YE YAKLAŞTIĞINDA ZOR OLACAK

JPMorgan ise, faiz indiriminin ardından TCMB’nin politika faizi oranlarını yıl sonuna kadar yüzde 17’ye düşürmesini beklediğini ve enflasyon tahminlerini yukarı revize ettiğini açıklad

Yarkın Cebeci notunda, “Bugünkü sürpriz, temel verilere dayalı tahmin yapmanın zorluğunu açıkça gösterse de, ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 20’ye yaklaştığında TCMB’nin yeni bir indirim yapmasının hâlâ zor olacağını düşünüyoruz” dedi.

Cebeci yılın son iki ayında toplam 100 baz puanlık bir indirim öngördüğünü ve politika faizinin gelecek yıl Mayıs ayında yüzde 15 ile dip seviyeyi görmesini beklediğini belirtti.

JPMorgan, 2021 yıl sonu tahminini de yüzde 15.5’ten yüzde 16.7’ye yükseltti ve 2022 yıl sonu tahminini daha keskin bir şekilde yüzde 11.5’ten yüzde 14.5’e revize etti.

Cebeci, “Gevşeme döngüsünün ne kadar hızlı ve sert gerçekleşeceğine olacağına bağlı olarak bu tahminlerde yukarı yönlü riskler olabilir” dedi. (REUTERS)