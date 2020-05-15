VATANDAŞIN ZOR GÜNÜN DE YARDIM ETMEYEN BANKALARA DARBE!

Hangi banka ne kadar para cezası yedi haberimizde!

Tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs ile savaş devam ediyor.Koronavirüs sadece sağlığımızı tehdit eden bir olgu değil, ekonomik,sosyolojik ve psikolojik gibi durumları da tehdit eder hale geldi.

EKONOMİDE ONLARCA ÖNLEM FAALİYETE GEÇİRİLDİ

Milyonlarla vatandaşımıza nakdi yardım gerçekleştirildi.Bu salgından en az ekonomik yara ile kurtulabilmek için esnafımıza,kobilerimize ciddi destekler verildi.Ancak her zaman olduğu gibi devlet bankalarının dışında,malesef birçok özel banka bu yardımlara sıcak bakmadı.

BDDK ACIMADI 15 ÖZEL BANKAYA CEZA KESTİ

BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL idari para cezası kesti. Özel bankalar son dönemde hükümet tarafından yeterli miktarda kredi vermedikleri gerekçesiyle eleştiriliyordu.

COVID-19 salgınıyla mücadele sürecinde bireysel ve ticari müşteriler tarafından kurumumuza iletilen şikayetler incelenmiştir.

Bu kapsamda, şikayete konu bankalar hakkında Kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen Raporda yer alan tespitlere ilişkin olarak Kurumumuzca bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14.05.2020 tarihli ve 9021 sayılı kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 148 inci maddesinin (b) bendi uyarınca 15 bankaya toplam 19.650 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

BANKALAR HALKA SIRTINI DÖNEMEZ

Her yıl milyarlarca TL kar açıklayan bankalar, şu zor günlerde vatandaşın yanında olmalı.Lütfen bankanızdan şikayetçi iseniz mutlaka BDDK ya da CİMER'e başvurarak şikayetlerinizi bildiriniz.Gerçtekten ilgili kurumlar şikayetinizi son derece dikkate alıyor ve gereken işlemleri gerçekleştiriyor.