Ürünleri boykot edilen Fransa'nın İslam ülkeleriyle ticareti 100 milyar dolardan fazla Son dönemde İslam karşıtı tutumu ile öne çıkan Fransa'nın Müslüman coğrafyasındaki dış ticaret hacminin 100 milyar doları aşması dikkati çekiyor.

Ürünleri boykot edilen Fransa'nın İslam ülkeleriyle ticareti 100 milyar dolardan fazla

Ürünleri boykot edilen Fransa'nın İslam ülkeleriyle ticareti 100 milyar dolardan fazla Son dönemde İslam karşıtı tutumu ile öne çıkan Fransa'nın Müslüman coğrafyasındaki dış ticaret hacminin 100 milyar doları aşması dikkati çekiyor.

Fransa'nın uluslararası ticaretinde İslam ülkeleri önemli rol oynuyor.

İslam karşıtı turumu ve Peygamber Efendimize hakaret karikatürlerini devlet dairelerinde yayınlamasından sonra İslam coğrafyasında geniş ölçüde malları boykot edilen Fransa'nın İslam ülkeleriyle ticaret hacmi yıllık 100 milyar doları geçti.

FRANSA’NIN İHRACATINDA MAKİNE VE HAVACILIK ÖNE ÇIKIYOR

Yaklaşık 67 milyon nüfuslu Fransa 2019 yılında toplam 638 milyar dolar ithalat, 555 milyar dolar da ihracat yaptı. Fransa'nın toplam ihracatının yüzde 12’si makine, yüzde 9,6’sı havacılık, yüzde 9,5'i taşıt, yüzde 7,8'i teçhizat, yüzde 6,4'ü ilaç, yüzde 3,8'i plastik, yüzde 3,6'sı parfüm ve kozmetik ve yüzde 3,5'i çeşitli içecekler oldu.

FRANSA’NIN İTHALATINDA MAKİNE VE BİLGİSAYAR, TAŞIT, YAKIT, EKİPMAN VE İLAÇ AĞIRLIKLI YER ALIYOR

Ülkenin ithal ettiği ürünlerin başında ise yüzde 13,1'le makine ve bilgisayar, yüzde 11,5'le taşıt, yüzde 10,3'le çeşitli yakıtlar, yüzde 8,9'la ekipman ve yüzde 3,9'la ilaç yer aldı.

İSLAM ÜLKELERİ İLE KARŞILIKLI TİCARETİ 100 MİLYAR DOLAR BOYUTUNDA

Fransa, 2019’da İslam ülkelerine yaklaşık 45 milyar 800 milyon dolarlık ihracat yaparken bu ülkelerden 58 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmiş durumda.

İslam ülkeleri, bu dönemde Fransa'dan yoğunlukla makine, gaz tribünü, havacılık ürünleri, kazan, motorlu taşıt parçaları, araba, traktör, demir ve çelik ürünleri, elektrikli ve elektronik ekipman ile ilaç satın aldı.

Fransa da İslam ülkelerinden ham petrol, doğalgaz, mineral yağlar, motorlu taşıt, otomobil parçası, uydu alıcı, elektik ısıtıcı, kablo, giyim, meyve, sebze, kuru yemiş gibi ürünleri ithal etti.

FRANSA, MÜSLÜMAN ÜLKELER ARASINDA EN FAZLA TÜRKİYE’YE İHRACAT YAPIYOR

Bu dönemde Müslüman ülkeler arasında Fransa'nın en fazla ihracat yaptığı ülke 6 milyar 660 milyon dolarla Türkiye oldu. Türkiye, Fransa'dan makine, kazan, motorlu taşıt ve parçaları, traktör, demir ve çelik, elektrikli ve elektronik ekipman, ilaç ve havacılık ürünü aldı.

Fransa, Cezayir'e 5 milyar 500 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Cezayir, buğday gibi tahıl ürünleri, gaz tribünleri, boru, filtre, çeşitli makineler, ilaç, otomobil, elektrikli ekipmanları Fransa'dan adlı.

Fas, Fransız turbo motor, gaz tribünü, pompa, makine, elektrik devreleri, buğday, arpa, taşıt, yedek parça, havacılık parçaları için 5 milyar 340 milyon dolar ödedi.

Katar'da Fransa'dan 4 milyar 300 milyon dolarlık havacılık ürünü, elektrik ve elektronik ekipman, makine, demir ve çelik ürünleri, kozmetik ve değerli taşlar ithal etti.

Tunus'a 3 milyar 740 milyon dolarlık elektik ekipman, makine, mineral yağ, plastik satan Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 3 milyar 670 milyon dolar, Suudi Arabistan'a 3 milyar 340 milyon dolar, Mısır'a 2 milyar 580 milyon dolar, Endonezya'ya 1 milyar 750 milyon dolar, Malezya'ya 1 milyar 680 milyon dolar, Senegal'e 1 milyar 200 milyon dolar, Nijerya'ya 657 milyon dolar, Lübnan'a 627 milyon dolar, Kuveyt'e 589 milyon dolar, Umman'a 474 milyon dolar, Kazakistan'a 474 milyon dolar, Bahreyn'e 471 milyon dolar, Irak'a 464 milyon dolar, Pakistan'a 443 milyon dolar, İran'a 420 milyon dolar, Mali'ye 374 milyon dolar, Bangladeş'e 295 milyon dolar, Ürdün'e 237 milyon dolar, Libya'ya 210 milyon dolar, Azerbaycan'a 160 milyon dolar, Özbekistan'a 150 milyon dolar, Türkmenistan'a 112 milyon dolar, Bosna Hersek'e 98 milyon dolar, Çad'a 97 milyon dolar, Sudan'a 86 milyon dolar, Suriye'ye 52 milyon dolar, Kırgızistan'a 32 milyon dolar, Afganistan'a da 26 milyon dolarlık ihracat yaptı.

FRANSA, TÜRKİYE'DEN 9.8 MİLYAR DOLARLIK ÜRÜN ALDI

Öte yandan Fransa’nın, Türkiye'den 9 milyar 800 milyon dolarlık motorlu taşıt, otomobil parçası, kamyonet, toplu taşıma araçları, traktör, turbo, gaz tribünü, buz dolabı, dondurucu, ısı pompaları, çamaşır ve bulaşık makineleri, motor parçaları, uydu alıcı, elektik ısıtıcı, kablo, giyim, meyve, kuruyemiş, demir ve çelik, mobilya ve alüminyum aldığı tespit edildi.

Fransa, ham petrol ve mineral yağlar için Suudi Arabistan'a 7 milyar 500 milyon dolar ödedi.

Fas'tan 6 milyar 300 milyon dolara araba, çeşitli motorlu taşıtlar, kablo, elektrik iletim ürünü, sebze, meyve ve giyim gibi ürünler alan Fransa, Tunus'tan 5 milyar dolarlık kablo, telefon, uydu alıcı, ölçüm cihazı mineral yağ alımı yaptı.

Fransa, Cezayir'den 4 milyar 700 milyon dolara ham petrol, doğalgaz, çeşitli yağlar, kimyasallar ve gübre ithal ederken, Nijerya'dan 4 milyar 400 milyon dolar, Kazakistan'dan 3 milyar 550 milyon dolar, Bangladeş'ten 3 milyar 330 milyon dolar, Malezya'dan 2 milyar 670 milyon dolar, Endonezya'dan 2 milyar 100 milyon dolar, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 1 milyar 720 milyon dolar, Libya'dan 1 milyar 600 milyon dolar, Pakistan'dan 1 milyar dolar, Irak'tan 1 milyar dolar, Mısır'dan 815 milyon dolar, Katar'dan 760 milyon dolar, Azerbaycan'dan 713 milyon dolar, Bahreyn'den 285 milyon dolar, Kuveyt'ten 240 milyon dolar, Bosna Hersek'ten 174 milyon dolar, Umman'dan 117 milyon dolar, Lübnan'dan 69 milyon dolar, Sudan'dan 53 milyon dolar, İran'dan 52 milyon dolar ve Ürdün'den 29 milyon dolarlık ürün ithal etti.