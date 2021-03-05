Ürdünlü şirket Türkiye'deki dev markayı satın aldı

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada Polonez markasıyla üretim yapan Trakya Et ve Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin yüzde 77 hissesinin Ürdün merkezli Siniora Food Industries tarafından devralınmasıyla ilgili anlaşmaya onay verildiği belirtildi.

Ürdün merkezli Arap Filistin Yatırım Şirketi (APIC) iştiraki olan Siniora Food Industries Company, Trakya Et ve Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin hisselerini 28,3 milyon dolara satın alarak, Türkiye’deki faaliyetlerine resmi olarak başladı.

APIC Başkanı Tarek Aggad konuya ilişkin yaptığı açıklamada; bu satın almanın bölgesel ve küresel ölçekte pazar payını artırma stratejisinin bir parçası olduğunu, Türkiye pazarının Avrupa ve küresel pazarlara ulaşmada kendileri için önemli konumda bulunduğunu belirtti.